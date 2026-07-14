Mincetur identifica potencial para establecer Zonas Económicas Especiales Privadas

Andina/Carlos Américo Lezama Villantoy

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur), en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), ha elaborado el documento titulado “Zonas Económicas Especiales Privadas en el Perú: un análisis exploratorio de factores estructurales a nivel de regiones”, con el objetivo de analizar las condiciones estructurales que inciden en el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP).

“Las Zonas Económicas Especiales Privadas constituyen una herramienta concreta para atraer inversión productiva, promover valor agregado y generar empleo calificado, contribuyendo directamente a la transformación de la estructura productiva y a una mejor inserción en las cadenas globales de valor”, afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela.

El estudio propone el Índice de Potencial ZEEP (IPZ), una herramienta de análisis multicriterio que integra cuatro componentes fundamentales: (i) potencial productivo y exportador (30%), (ii) infraestructura logística, conectividad y servicios (40%), (iii) entorno institucional (15%) y (iv) capital humano (15%).

Este índice permite identificar ventajas relativas y comprender la heterogeneidad territorial, considerando las condiciones habilitantes para el desarrollo de las ZEEP en las regiones del Perú.

El IPZ proporciona evidencia técnica de carácter exploratorio, diseñado para orientar al sector privado en la identificación de territorios con condiciones estructurales favorables para el desarrollo de las ZEEP.

Los resultados del IPZ muestran un promedio nacional de 37.5 puntos, del cual se establecieron cuatro categorías de potencial: 1) potencial relativo alto, 2) potencial relativo medio-alto, 3) potencial relativo medio y 4) potencial relativo emergente.

El estudio enfatiza que un mayor puntaje en el índice no garantiza la viabilidad inmediata de una ZEEP, sino que debe complementarse con análisis detallados de disponibilidad predial, infraestructura energética, costos operativos, y estudios de factibilidad técnica y económica, en cumplimiento de los estándares legales y la reglamentación prevista.

Mincetur continuará impulsando la actualización periódica de este estudio, incorporando información y análisis que permitan mantener su vigencia como instrumento de apoyo para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, orientadas a fortalecer la competitividad nacional y contribuir con el crecimiento económico descentralizado del Perú.

Para conocer más sobre el estudio “Zonas Económicas Especiales Privadas en el Perú: un análisis exploratorio de factores estructurales a nivel de regiones”, ingresa al siguiente enlace.