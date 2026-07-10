Mincetur y PromPerú lanzan estrategia "Vive Lima" para impulsar el turismo urbano

Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, lanzó la estrategia de turismo urbano “Vive Lima”, una iniciativa impulsada por el Mincetur, a través de PromPerú, que marca un nuevo enfoque para la promoción internacional de la capital peruana y busca consolidarla como un destino urbano competitivo, moderno y de clase mundial.

Teniendo como escenario la cancha del Estadio Nacional, el titular del Mincetur destacó que la estrategia representa un cambio en la manera de mostrar Lima al mundo, al dejar de promocionarla únicamente como la puerta de ingreso hacia otros destinos del Perú para convertirla en un destino capaz de inspirar el viaje por sí mismo.

“Lima ya no va a ser la ciudad de tránsito para la Amazonía, para el Cusco y para otros destinos turísticos. Desde hoy se convierte en un destino turístico por sí mismo”, afirmó el ministro Berthin Gómez.

En una primera etapa, “Vive Lima” se promoverá en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil, mercados que representan cerca del 44 % del turismo receptivo que llega al Perú. La estrategia proyecta, en sus primeros doce meses de implementación, un crecimiento del 6 % de visitantes provenientes de estos mercados y la generación de más de US$ 30 millones adicionales en divisas para el país.

El ministro Gómez también explicó que esta iniciativa integra gastronomía, cultura, costa, eventos, compras y fútbol, en una oferta de experiencias diseñada para que los visitantes internacionales prolonguen su permanencia entre tres y cinco días, dinamizando la economía y generando nuevas oportunidades para miles de emprendedores, empresas y trabajadores vinculados a la actividad turística.

Asimismo, Berthin Gómez resaltó que esta propuesta fortalecerá la competitividad de Lima frente a otras capitales de la región, mediante una oferta diferenciada basada en experiencias auténticas y de alto valor para el visitante.

“Desde el Gobierno del Perú reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando políticas que fortalezcan la competitividad turística del país y diversifiquen nuestra oferta. Lima tiene todo para consolidarse como una gran capital turística de América Latina, y este es un paso importante para lograrlo”, afirmó el ministro Gómez.

Como parte de esta iniciativa, PromPerú viene articulando acciones con diversos actores del ecosistema turístico, entre ellos productoras de conciertos, empresas de ticketing, operadores turísticos, asociaciones empresariales, organizaciones y equipos de fútbol, con el propósito de potenciar una oferta urbana integrada y de alcance internacional.

Además, la estrategia contempla el lanzamiento de la plataforma digital “Vive Lima”, que reunirá información sobre experiencias y la oferta comercial de operadores turísticos, facilitando la planificación de viajes y fortaleciendo el posicionamiento de Lima como uno de los principales destinos urbanos de América Latina.

Como parte de la actividad, el ministro Gómez entregó la licencia de uso de la Marca Perú a la Asociación Empresarial Gamarra, representada por la señora Susana Saldaña, en reconocimiento a su compromiso con la promoción de los atributos del país y el fortalecimiento de la imagen del Perú.

El lanzamiento contó la participación de la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; el presidente ejecutivo de PromPerú, Michael Guevara Varela; la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas; el secretario general del Mincetur, Félix Rivera; la directora de Promoción del Turismo de PromPerú, María del Sol Velásquez; así como representantes de gremios turísticos, empresarios, entre otros.

(FIN) MDV / JAM