Mincetur reafirma compromiso con fortalecimiento de agenda de facilitación del comercio

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) realizó el seminario internacional "Acuerdos sobre facilitación del comercio: Desafíos geopolíticos, digitalización y avances en Perú" que reunió a representantes de organismos internacionales, entidades públicas y gremios del sector privado para analizar los principales retos y oportunidades que enfrenta la facilitación del comercio en el contexto internacional actual.

Durante la inauguración, el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, resaltó el compromiso del sector con la agenda de facilitación del comercio, y destacó su importancia como una herramienta para fortalecer la resiliencia de las cadenas logísticas, reducir costos y tiempos en las operaciones de comercio exterior, y contribuir a la competitividad del país.

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El evento, desarrollado en la sede central del Mincetur, contó con la participación de especialistas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Global Alliance for Trade Facilitation y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), quienes analizaron el impacto del contexto geopolítico en el comercio internacional, los avances en la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) a diez años de su entrada en vigor y las oportunidades para fortalecer la agenda nacional de facilitación del comercio.

El programa incluyó un panel con representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), quienes compartieron los avances en certificación electrónica, digitalización de procedimientos, trazabilidad y gestión de riesgos para facilitar el comercio sin comprometer la protección sanitaria.

De igual manera, representantes de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación de Exportadores (ADEX) expusieron la visión del sector privado sobre los avances y los desafíos para fortalecer la facilitación del comercio y la competitividad del país.

De esta manera, el Mincetur reafirma su compromiso de continuar promoviendo acciones que fortalezcan la facilitación del comercio, impulsen la digitalización de los procesos de comercio exterior y fomenten una mayor coordinación entre el sector público y privado, contribuyendo al desarrollo de un comercio exterior más eficiente, seguro y competitivo.

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