Minem aprueba oficialmente el Balance Nacional de Energía 2024 con información regional

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó oficialmente el documento técnico “Balance Nacional de Energía 2024” (BNE 2024), mediante la Resolución Ministerial N.º 219-2026-MINEM/DM, consolidando así una de las principales herramientas de planificación energética y seguimiento de la política energética nacional.

El BNE 2024 presenta un análisis integral y actualizado de los flujos energéticos del país, permitiendo conocer cómo se produce, transforma, intercambia y consume la energía en el Perú. E identifica los cambios más relevantes en la matriz energética nacional y su impacto en el ambiente, constituyéndose en un instrumento clave para la toma de decisiones en materia energética, económica y ambiental.

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La principal innovación de esta edición es la incorporación de información estadística adicional y referencial a nivel regional, lo que marca un importante avance en la promoción de una gestión energética más descentralizada y orientada a las necesidades específicas de cada territorio.

Esta nueva información permitirá a los gobiernos regionales, entidades públicas, academia, sector privado y agentes especializados contar con mayores insumos técnicos para la elaboración de diagnósticos, definición de líneas base y establecimiento de metas e hitos vinculados al desarrollo energético sostenible de sus regiones.

Con ello, el Minem reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas basadas en evidencia, promoviendo una planificación energética moderna, transparente y alineada con los desafíos del desarrollo sostenible, la seguridad energética y la transición energética hacia fuentes más limpias y eficientes.

El BNE es elaborado anualmente por el Minem y constituye una herramienta fundamental para evaluar la evolución del sector energético peruano, identificar tendencias de consumo y producción, así como proyectar escenarios futuros que contribuyan al diseño de estrategias nacionales en materia de energía.

Además, el documento facilita el seguimiento de indicadores relacionados al uso eficiente de la energía, la diversificación de la matriz energética y el seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país en materia climática y de sostenibilidad.

La aprobación y publicación del BNE 2024 fortalece también la disponibilidad de información oficial y confiable para investigadores, especialistas, inversionistas y ciudadanía en general, fomentando una mayor transparencia y acceso a datos estratégicos del sector energético. La versión digital ya se encuentra disponible en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas del Perú.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });