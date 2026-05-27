Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

La viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, sostuvo una reunión con el director ejecutivo de la Mancomunidad Regional de Los Andes, Jesús Quispe, encuentro que sirvió para analizar la agenda de la convención minera Andesmin 2026, que se realizará en Ayacucho del 29 de octubre al 1 de noviembre.

Quispe informó que se trata de un evento clave en el sector extractivo enfocado en impulsar el desarrollo sostenible de la minería en el sur del Perú.

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó su participación y resaltó la importancia de este tipo de espacios técnicos que permiten evidenciar que la minería puede convivir de manera sostenible con actividades como la agricultura y la gestión responsable de los recursos hídricos, generando oportunidades y bienestar para las familias.

La segunda convención minera de la Mancomunidad Regional de Los Andesreunirá a autoridades, empresas, academia y diversos actores vinculados al sector, y permitirá analizar y consensuar políticas y estrategias orientadas a fortalecer el desarrollo territorial y sostenible de la actividad extractiva.

El evento incluiráponencias especializadas sobre descentralización territorial e institucional, inversión minerametálica y no metálica, infraestructura y competitividad territorial, sostenibilidad de recursos, transición energética, gestión hídrica, innovación, capital humano y desarrollo social inclusivo.

Andesmin 2026 es organizado por laMancomunidad Regional de Los Andes, integrada por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín.

Para elMinem, este encuentro representa una oportunidad para reafirmar el rol estratégico del Perú en la producción de minerales críticos, en un contexto de transición energética global y creciente demanda de tecnologías limpias y sostenibles, impulsando una minería con enfoque de desarrollo territorial y regional.

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