Minem: contrato del Lote VI impulsará reactivación petrolera en Piura

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que la suscripción del contrato de licencia del Lote VI permitirá impulsar la reactivación petrolera en la región Piura mediante nuevas inversiones orientadas a exploración, explotación y desarrollo de hidrocarburos.

El viceministro de Hidrocarburos del Minem, Marco Agama, participó en la ceremonia de suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Lote VI, firmado entre Perupetro y la empresa Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C.

Durante la actividad, el funcionario señaló que este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo para el lote ubicado en la provincia de Talara, región Piura, y representa un avance para el fortalecimiento de las operaciones hidrocarburíferas en el país.

Asimismo, destacó que la firma del contrato refleja la confianza de los inversionistas en el potencial hidrocarburífero del Perú y en la capacidad del país para seguir promoviendo inversiones en el sector energético.“El desarrollo del Lote VI permitirá sostener y optimizar la producción en una cuenca madura como Talara, además de generar nuevas oportunidades de exploración, contribuyendo a la seguridad energética y al abastecimiento del mercado interno”, indicó.

El Minem detalló que el proyecto contempla una inversión estimada de aproximadamente 298 millones de dólares durante los primeros 10 años para actividades de desarrollo y exploración, entre ellas el reacondicionamiento de pozos, perforación de nuevos pozos y estudios técnicos.

La entidad agregó que la ejecución del proyecto permitirá maximizar el aprovechamiento de los recursos y prolongar la vida útil del lote.

Además, señaló que la iniciativa generará impactos positivos en la economía nacional y regional mediante canon, regalías, impuestos y creación de empleo directo e indirecto en las zonas de influencia.

Finalmente, el Minem ratificó su compromiso de continuar promoviendo un entorno regulatorio estable, transparente y competitivo que incentive la inversión responsable en el sector hidrocarburos y contribuya a dinamizar la economía nacional.