Minem culmina tres proyectos de electrificación rural en el sur del país

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), culminó este año tres importantes proyectos de electrificación rural en Puno y Moquegua, reafirmando su compromiso con el cierre de brechas de acceso al servicio eléctrico y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales del sur del país.

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Las obras permiten ampliar el acceso al servicio eléctrico en 201 localidades, beneficiando directamente a 20,696 habitantes, con intervenciones que fortalecen las condiciones para el desarrollo de actividades productivas, mejoran el acceso a los servicios de educación y salud, e impulsan el desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas.En la región Puno, la DGER culminó la ampliación de redes de distribución en la zona sur de la provincia de Yunguyo, que permitió llevar el servicio eléctrico a 197 localidades, beneficiando a 12, 432 habitantes, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las familias y a fortalecer el desarrollo de sus actividades productivas.Asimismo, en la provincia de Carabaya, la DGER concluyó la ampliación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en la localidad de San Gabán, con una inversión que supera los 4 millones de soles, beneficiando a 6,832 habitantes, fortaleciendo la cobertura y confiabilidad del servicio eléctrico para la población de este importante distrito puneño.En Moquegua, la DGER culminó la ejecución física del proyecto de instalación de redes primarias y secundarias de los asentamientos humanos ubicados en las Pampas de la Clemesí, en la provincia de Mariscal Nieto, en beneficio de 1,432 habitantes y tres localidades, ampliando el acceso a un servicio eléctrico seguro y de calidad.Con la culminación de estos proyectos, el Minem continúa impulsando la electrificación rural como una herramienta para reducir las brechas de infraestructura energética y promover el desarrollo de la población del sur del país, facilitando el acceso a servicios básicos, fortaleciendo las actividades económicas y mejorando las oportunidades de miles de familias.A través de la DGER, el Minem continuará ejecutando proyectos de inversión que permitan incrementar el acceso al servicio eléctrico en las regiones del país, contribuyendo al desarrollo sostenible y a una mejor calidad de vida para las poblaciones más alejadas del Perú.