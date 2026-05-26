Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Electricidad (DGE), realizó el taller informativo sobre el Proyecto de Reglamento de los Servicios Complementarios y las propuestas de modificación normativa vinculadas al sector eléctrico, como parte del proceso de actualización y fortalecimiento del marco regulatorio peruano.

La actividad, que contó con una nutrida participación, permitió presentar los aspectos centrales de las propuestas regulatorias publicadas mediante las Resoluciones Ministeriales N° 171-2026-MINEM/DM y N° 168-2026-MINEM/DM, las cuales se encuentran en etapa de recepción de comentarios, aportes y opiniones por parte de la ciudadanía.

-Perú tiene casi el 12% de las reservas de cobre que hay en el mundo

Durante el evento se expusieron los principales alcances del Proyecto de Reglamento de los Servicios Complementarios, así como las modificaciones propuestas al Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, al Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad, al Reglamento del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) y a la Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados.

Las iniciativas buscan fortalecer la seguridad, confiabilidad y eficiencia de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), y plantean adecuar la normativa a los nuevos desafíos del sector eléctrico, promoviendo una mayor integración de agentes proveedores de servicios complementarios, entre ellos los sistemas de almacenamiento y otras tecnologías que aporten flexibilidad operativa al sistema.

De igual manera, se busca fortalecer la coordinación operativa y la gestión en tiempo real a cargo delCOES, incorporando criterios técnicos y económicos acordes con una operación moderna y más dinámica del mercado eléctrico.

“Estas iniciativas buscan garantizar la seguridad de la operación del sistema y promover el ingreso de nuevos agentes y tecnologías, como los sistemas de almacenamiento, contribuyendo así a una operación más eficiente y moderna”, señaló el ingeniero David Arias, asesor de la Dirección General de Electricidad (DGE) delMinem.

ElMinemdestacó que el proceso de consulta pública representa una oportunidad para fortalecer una regulación más eficiente, transparente y alineada con las necesidades actuales y futuras del sistema eléctrico peruano.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });