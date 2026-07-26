Minem declara de interés sectorial proyectos para ampliar almacenamiento de GLP

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró de interés sectorial los proyectos de infraestructura destinados a incrementar la capacidad de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y asegurar la continuidad del abastecimiento de este combustible en el país.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538189-1" target="_blank">Resolución Ministerial N.° 310-2026-MINEM/DM, publicada en el Boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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La norma resalta la importancia estratégica de estas inversiones para reforzar la cadena de comercialización de hidrocarburos y reducir los riesgos de desabastecimiento.

Según la parte considerativa de la ley, el GLP es un combustible de uso masivo e indispensable para las actividades domésticas y comerciales. Además, cerca del 47% de la demanda nacional depende de importaciones, por lo que contar con mayor infraestructura de almacenamiento resulta clave para garantizar un suministro continuo.

Asimismo, diversos agentes de la cadena de comercialización ya desarrollan proyectos para ampliar su capacidad de almacenamiento, con el propósito de incrementar su participación en el abastecimiento del mercado local e impulsar nuevas inversiones privadas en el sector.

La resolución también aclara que la declaración de interés sectorial no exime a los inversionistas del cumplimiento de los requisitos, permisos, autorizaciones y licencias previstos en la legislación vigente, ni modifica las competencias de las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

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