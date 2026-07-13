Minem destaca rol del sector privado para ser referente mundial de minería sostenible

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, recorrió hoy las instalaciones de la operación minera Cerro Verde, para supervisar la realización de sus principales procesos productivos y recibir información sobre los proyectos previstos para la continuidad de sus operaciones.

Durante su recorrido, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) elogió las operaciones deCerro Verdepor consolidarse como un referente mundial de minería sostenible, tecnológica e innovadora enArequipa.

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El ministro Ayasta fue conducido por diversos sectores de la unidad minera, entre ellos, la Concentradora 2,una de las infraestructuras de procesamiento de minerales más grande del mundoque forma parte del gran complejo minero a cielo abierto decobrey molibdeno

Posteriormente se trasladó al mirador de Mina, punto panorámico que permite apreciar la inmensidad de los tajos Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro, y los procesos de la mina para la extracción de los metales.

En este espacio, los directivos de Cerro Verde mostraron la magnitud de la operación, explicando también los avances tecnológicos con los que cuenta Cerro Verde y que aportan eficiencia a la operación.

En otro momento de su recorrido, el ministro Ayasta fue informado sobre las iniciativas que Cerro Verde desarrolla en coordinación con autoridades e instituciones del Estado, especialmente en materia de gestión hídrica, gobernanza e infraestructura pública.

Cabe precisar, que esta actividad la realizó como parte de su agenda de trabajo al integrar la comitiva oficial que lideró el presidente de la República,José María Balcázar, en su visita a la región Arequipa para inaugurar obras de infraestructura y supervisar proyectos regionales clave.

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