Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Oficina General de Gestión Social (OGGS), impulsó un espacio de diálogo y solución de controversias entre la comunidad apurimeña de Pamputa con Minera Las Bambas, a fin de abordar los temas de interés común entre ambas artes.

La sesión de instalación fue encabezada por la viceministra de Minas del Minem, Gaby Julca Cumbicus, en representación del ministro Waldir Ayasta, y contó con la participación del jefe de la OGGS, Oscar Frías, directivos de la empresa e integrantes de la comunidad campesina, situada en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac.

La viceministra sostuvo que este espacio tiene por finalidad promover un proceso de diálogo permanente, transparente y de buena fe, orientado al fortalecimiento de las relaciones entre las partes y la búsqueda de consensos que contribuyan al desarrollo sostenible del ámbito de influencia del proyecto Sulfobamba.

Las partes acordaron que la próxima sesión del espacio de diálogo será el lunes 17 de agosto de 2026 en Lima, para establecer un cronograma de reuniones entre los representantes de la empresa minera Las Bambas y de la comunidad de Pamputa.

Entre los representantes de Minera Las Bambas: Claudio Cáceres, vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos; Valery Niño de Guzmán, gerente de Gestión Social; Gonzalo García, gerente Legal y de Acceso a Tierras; entre otros.

En tanto, la comunidad de Pamputa estuvo representada por su presidente, Virgilio Pinares Ramírez, Marcelo Vilca Noa, Diego Huamán Pinares, Anaís Huamán Pinares y Aurelio Huillca Noa, integrantes de la junta directiva, así como otros delegados comunitarios.

El Minem ratifica su compromiso por seguir articulando esfuerzos con la sociedad civil y los inversionistas, impulsando el diálogo y la concordia para arribar a consensos y definir objetivos comunes que fortalezcan la sostenibilidad de las operaciones mineras en el país.