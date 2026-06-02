Minem impulsa proyectos de electrificación rural para cerrar brechas en San Martín

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que dos importantes proyectos de electrificación r1ural en la región San Martín ingresarán próximamente a la etapa de convocatoria para la contratación de obras, con el objetivo de ampliar el acceso a la electricidad y generar mayores oportunidades de desarrollo para miles de familias de la región.

Durante la reunión sostenida con el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel, el titular del sector, Waldir Ayasta, anunció los avances de estas iniciativas que contribuirán con el cierre de brechas energéticas y destacó que las convocatorias para la contratación de las obras están previstas entre junio y julio de 2026.

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Los proyectos, que demandarán una inversión conjunta de 74 millones de soles, beneficiarán a más de 25,000 habitantes de 185 localidades rurales ubicadas en las provincias de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Moyobamba.

En esa línea, la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del Minem informó que el proyecto “Ampliación del Servicio de Electrificación Rural III Etapa”, cuenta con una inversión de 35.9 millones de soles y expediente técnico aprobado. A la fecha, se encuentra en la etapa de actuaciones preparatorias para la convocatoria de su ejecución, prevista para junio de 2026.

Asimismo, el proyecto “Ampliación del Servicio de Electrificación Rural IV Etapa”, que demanda una inversión de 38.1 millones de soles, también cuenta con expediente técnico aprobado. Actualmente se realizan las gestiones para el registro del expediente y su incorporación en el Plan Multianual de Inversiones, a fin de asegurar su financiamiento e iniciar el proceso de convocatoria en julio de 2026.

El titular del sector señaló que los proyectos contribuirán en un impacto positivo para el desarrollo productivo, la educación y el acceso a servicios básicos de la población. En la reunión también participaron el alcalde distrital de Papaplaya, Raúl Juro, y el director regional de Energía y Minas de San Martín, Óscar Fernández, quienes destacaron el avance para fortalecer el desarrollo sostenible en sus localidades.

El titular del Minem reafirmó el compromiso del sector de seguir articulando esfuerzos con las autoridades regionales para ampliar el acceso a la energía en zonas rurales y alejadas, contribuyendo al cierre de brechas energéticas y generando mejores condiciones para el desarrollo económico y sostenible de la población.

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