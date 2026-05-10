Minem impulsa remediación ambiental y diálogo social en Áncash

Andina

Lima 10 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que viene fortaleciendo las acciones de remediación ambiental y diálogo social en Áncash, mediante mesas técnicas y coordinaciones con autoridades, comunidades y empresas vinculadas a la actividad minera.

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, sostuvo una reunión con el congresista Elías Varas para abordar las acciones que el sector ejecuta en la región a través del Viceministerio de Minas y la Oficina General de Gestión Social (OGGS).

Durante el encuentro, el titular del sector señaló que su gestión impulsa iniciativas orientadas a fortalecer el diálogo social, promover una gestión ambiental responsable y mejorar las condiciones de desarrollo de las poblaciones ubicadas en zonas de influencia minera.

Por su parte, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, informó que el Minem participa en las sesiones de la Mesa de Trabajo Multisectorial liderada por el Gobierno Regional de Áncash, enfocada en identificar posibles impactos ambientales asociados a la actividad minera en Huarmey.

Explicó que este proceso permitirá determinar responsabilidades y definir las medidas de remediación ambiental correspondientes, las cuales podrían ser ejecutadas por el Estado o el sector privado, según las competencias establecidas.

En materia hídrica, la jefa de la OGGS, Fabiola Huallpa, indicó que el Minem facilita espacios de diálogo entre la empresa minera Barrick y los Comités de Usuarios de Agua de Atupa y Antahuran, con el objetivo de alcanzar consensos sobre compensaciones por el uso del manantial Yarcok.

Asimismo, los participantes destacaron la importancia de impulsar proyectos como plantas de tratamiento de agua con sistemas ablandadores, a fin de mejorar la calidad del recurso hídrico en zonas afectadas por mineralización natural o actividades extractivas.

El Minem reafirmó su compromiso de continuar articulando acciones con gobiernos regionales y otras entidades del Estado para promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población de Áncash.

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