Minem impulsa seguridad del suministro eléctrico con empresas generadoras

Archivo - - Andina - Archivo

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, encabezó una reunión de trabajo con representantes de las principales empresas generadoras de electricidad del país, con el objetivo de identificar los principales desafíos que enfrenta el subsector eléctrico y construir, de manera conjunta, una agenda de acciones orientada a garantizar un suministro de energía seguro, confiable y sostenible para todos los peruanos.

Destacó que el principal compromiso del Estado es asegurar el abastecimiento eléctrico a la población, promoviendo un trabajo coordinado entre el sector público y privado para fortalecer la planificación, modernizar el marco regulatorio e impulsar las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda."La finalidad de estas reuniones es construir consensos. Queremos escuchar a todos los actores del sector para tomar decisiones que respondan a la realidad y nos permitan garantizar el suministro eléctrico de los usuarios", señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).En la reunión, se analizaron los principales factores que inciden en el desarrollo de la generación eléctrica, entre ellos la suficiencia de oferta, la evolución de la demanda, la confiabilidad y disponibilidad del parque generador, la integración de energías renovables, el almacenamiento de energía, los servicios complementarios, así como las inversiones, permisos, financiamiento y la coordinación entre los sistemas de generación y transmisión.Asimismo, se revisaron las restricciones técnicas, regulatorias, contractuales, ambientales, sociales, financieras, comerciales y operativas que impactan el desarrollo de nuevos proyectos y la operación eficiente del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).El ministro resaltó que la rápida evolución tecnológica exige que las políticas públicas y la normativa del sector avancen al mismo ritmo, incorporando herramientas que permitan una operación más eficiente del sistema eléctrico y faciliten la integración de nuevas tecnologías. “La tecnología, las energías renovables y la innovación deben convertirse en aliados para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional", manifestó.En ese contexto, indicó que el Perú cuenta con importantes ventajas para diversificar su matriz energética gracias a su potencial hidroeléctrico, eólico y solar, por lo que resulta indispensable fortalecer los mecanismos que aseguren la confiabilidad del suministro y permitan una mayor incorporación de energías renovables.Ayasta informó que el sector viene impulsando una agenda de medidas regulatorias para fortalecer el mercado eléctrico, entre ellas la aprobación de normas relacionadas con los límites operativos del sistema, el Reglamento de Coordinación de Operaciones de Sistemas Aislados y el Reglamento del Mercado de Servicios Complementarios, instrumentos que contribuirán a mejorar la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico.En la cita participó también el viceministro de Electricidad, Luis Santillán; diversos directores generales del Minem; representantes del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES); y empresas como Engie Energía Perú, Orygen, Alupar, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA), Generadora de Energía del Perú, Electroperú, entre otras.

(FIN) NDP/JAM