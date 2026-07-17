Minem: Perú avanza hacia medidores inteligentes para modernizar servicio eléctrico

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Perú avanza hacia la modernización de su sistema eléctrico con la implementación de medidores inteligentes, una tecnología que permitirá mejorar la calidad del servicio, optimizar la gestión de las redes y generar mayores beneficios para los usuarios, informó el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta.

El titular del sector explicó que esta tecnología facilitará la integración de las energías renovables distribuidas, al permitir que los usuarios consuman la energía que generen mediante sistemas como paneles solares e, incluso, inyecten los excedentes a la red eléctrica.

Durante una entrevista con Altavoz Noticias, el ministro señaló que la incorporación de medidores inteligentes impulsará una transición energética más eficiente, al facilitar la gestión del consumo y la interacción de los usuarios con el sistema eléctrico.

Asimismo, indicó que esta tecnología permitirá acceder progresivamente a tarifas diferenciadas según el horario de consumo y detectar manipulaciones o pérdidas de energía en tiempo real, lo que contribuirá a fortalecer la eficiencia y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel nacional.

Ayasta agregó que el desarrollo de proyectos eólicos y solares permitirá diversificar la matriz energética del país, fortalecer la seguridad del suministro y atender el crecimiento de la demanda eléctrica con fuentes de energía cada vez más limpias y sostenibles.