Minem pone en consulta reglamento sobre eficiencia energética en iluminación

Archivo - Perú.- Minem impulsa seguridad del suministro eléctrico con empresas generadoras - Andina - Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) inició la consulta pública del proyecto de reglamento técnico que establecerá estándares mínimos de eficiencia energética para fuentes de iluminación, con el objetivo de promover el uso de tecnologías de mayor desempeño energético y reducir el consumo de electricidad en el país.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Ministerial N.° 290-2026-MINEM/DM, que autoriza la publicación del proyecto de decreto supremo para recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía, entidades públicas, empresas, gremios, la academia y especialistas durante un plazo de 90 días calendario.

De acuerdo con el Minem, la propuesta fortalece la política nacional de eficiencia energética al impulsar la incorporación y permanencia en el mercado peruano de tecnologías de iluminación más eficientes. Asimismo, busca contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ofrecer mayores garantías a los consumidores respecto de la calidad y eficiencia de estos productos.

Por primera vez en el país, el reglamento establecerá estándares mínimos de eficiencia energética que deberán cumplir las fuentes de iluminación destinadas a su fabricación, importación, distribución y comercialización en el mercado nacional.

El ámbito de aplicación comprende lámparas incandescentes, fluorescentes, fluorescentes compactas, lámparas LED, lámparas LED lineales y luminarias LED tipo downlight para iluminación general, entre otros productos.

La propuesta también incorpora requisitos técnicos armonizados con estándares internacionales, define procedimientos para la evaluación de la conformidad a cargo de organismos de certificación acreditados y establece mecanismos de supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de los niveles mínimos de eficiencia energética exigidos.

Como parte de la modernización de estos procesos, el proyecto contempla que los Certificados de Conformidad incluyan un código QR, lo que permitirá a las autoridades competentes y a los usuarios verificar de forma digital la vigencia del certificado, el cumplimiento del estándar mínimo de eficiencia energética y el valor de eficacia luminosa declarado para cada producto.

Asimismo, el reglamento prevé una implementación gradual de los nuevos requisitos, con el fin de facilitar la adaptación de fabricantes, importadores y comercializadores a los estándares establecidos, promoviendo al mismo tiempo la innovación tecnológica y una mayor competitividad del mercado de iluminación eficiente.

El Minem señaló que esta iniciativa se enmarca en la Ley N.° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, y busca fortalecer la sostenibilidad ambiental, optimizar el consumo energético y mejorar la competitividad del país.

Los comentarios y aportes al proyecto podrán presentarse durante el periodo de consulta pública de 90 días calendario a través del correo electrónico publicaciondgee@minem.gob.pe. La Dirección General de Eficiencia Energética evaluará las propuestas para su eventual incorporación en la versión final del reglamento.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });