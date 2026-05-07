Minem: proveedores mineros son un motor fundamental para la economía nacional

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

Más de 7,800 empresas proveedoras del sector minero genera ventas cercanas a 10 mil millones de dólares, equivalente a alrededor del 4.1% del PBI nacional, lo que refleja el peso estratégico de esta actividad en la economía peruana, sostuvo la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el marco del Expocobre 2026, Gaby Julca Cumbicus, titular de la DGPSM, sostuvo que el desafío es seguir impulsando que el crecimiento minero se traduzca en más empleo, más empresa local y mayores oportunidades para nuestras regiones.

En su intervención en el panel “Proveedores y empleabilidad minera y su rol en el desarrollo territorial”, la funcionaria destacó la importancia de fortalecer este sector como una vía directa para impulsar empleo, competitividad y crecimiento en las regiones

Agregó que los proveedores mineros comprenden a todos los actores económicos que abastecen de bienes y servicios a la actividad minera, desde empresas especializadas en transporte, mantenimiento, maquinaria, ingeniería, seguridad, tecnología y gestión ambiental, hasta pequeños negocios locales, emprendedores, comerciantes, servicios de alimentación, hospedaje y transporte.

Puntualizó que el Minem viene impulsando acciones orientadas a fortalecer su participación mediante espacios de articulación territorial entre empresas mineras, gobiernos regionales, universidades y emprendedores, además de iniciativas de capacitación, formalización y mejora de estándares para integrarlos competitivamente a la cadena de valor minera.

“Los proveedores mineros no solo suministran equipos, sino que impulsan la tecnología, el conocimiento y la sostenibilidad de la industria minera, posicionándose como un socio indispensable para el crecimiento económico del Perú”, enfatizó finalmente.

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