Minem: sector minero generó más de 287,000 empleos directos

Andina/Difusión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El empleo directo minero ascendió a 287,537 trabajadores en mayo de 2026, lo que representó un incremento de 1.8% respecto a abril, evidenciando una tendencia positiva en la generación de empleo del sector, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Esta cifra representa un incremento interanual de 9.4% en contraste a mayo de 2025; por consiguiente, se logró obtener la mayor cifra registrada en lo que va del año 2026, consolidando la importancia de la minería como dinamizadora del empleo y el crecimiento económico a escala local, regional y nacional.El Boletín Estadístico Minero (BEM), que publica la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), el empleo promedio generado por la actividad minera de enero a mayo de 2026 fue de 280,167 trabajadores, siendo 5.6% mayor al promedio anual de 2025.En cuanto a la empleabilidad según género, la participación femenina en el subsector minero totalizó en 23,479 puestos de trabajo en mayo de 2026, lo que representó el 8.2% del empleo total generado. Por su parte, se registraron 264,058 varones involucrados en actividades mineras, significando el 91.8% del total.Respecto a la distribución del empleo minero a nivel departamental, Arequipa representa el 16.1% de la participación total, seguido por La Libertad con el 8.6% del total, e Ica con el 8.4% de participación.Y sobre el tipo de empleador, los puestos de trabajo generados por las empresas contratistas mineras y empresas conexas) ostentaron el 73.0% de la participación total en el quinto mes del año; un 12.3% mayor a lo declarado en mayo de 2025. Por otra parte, el empleo generado por las compañías (empresas mineras) representó el 27.0% del empleo total en minería.

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