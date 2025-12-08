Minem sigue una agenda técnica para la formalización minera, afirma ministro Luis Bravo

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, destacó los avances en la agenda técnica sectorial. - Andina/Minem/Difusión

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo De La Cruz, destacó los avances de la agenda técnica sectorial orientada a optimizar la formalización minera y fortalecer la lucha contra la minería ilegal, así como impulsar proyectos estratégicos de minería, hidrocarburos y electrificación rural en beneficio de miles de peruanos.

En una entrevista en la Red de Comunicación Regional (RCR), el ministro confirmó queel Ejecutivo no tercerizará la formalización minera,sino que fortalecerá el proceso mediante el proyecto de decreto prepublicado que propone actualizar los Decretos Supremos Nº 018 y Nº 038, con el fin de adecuar los requisitos al contexto actual de la pequeña minería y la minería artesanal.

Señaló que también se viene evaluando el marco normativo del IGAFOM, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con el objetivo de lograr un proceso más eficiente. A ello

se sumará un acompañamiento técnico en las regiones, que permitirá facilitar los trámites y promover la formalización.

Respecto a la minería ilegal, el ministro afirmó queel Gobierno mantiene una lucha frontal y multisectorial, mediante la ampliación de decretos de emergencia en zonas críticas, como Pataz,y la implementación de nuevas estrategias para enfrentar el avance de organizaciones criminales que operan en estas áreas.

Bravo también señaló que, en elpróximo gabinete binacional Perú–Ecuador,impulsará un memorándum de entendimiento para coordinar acciones conjuntas, atender la problemática de la minería ilegal y retomar el proceso de interconexión eléctrica binacional.

En materia de inversiones, informó queel Minem ha autorizado 200 nuevos proyectos mineros,que comprenden una inversión estimada de US$ 6,450 millones, un 67 % más que el mismo periodo anterior. Agregó que proyectos emblemáticos como Tía María, Zafranal, San Gabriel y Los Calatos continúan avanzando en el marco de los procesos normativos, sociales y ambientales.

Sobre el subsector Hidrocarburos, anunció queel Gobierno avanza en pilotos en Cusco, Puno y Huancavelicay en el proyecto de masificación del gas para siete regiones, que beneficiará a más de 300 mil hogares y contempla una inversión superior a US$ 550 millones.

Además, adelantó queel subsector Electricidad cerrará el año con más del 99 % de ejecuciónen electrificación rural, “una de las cifras más altas de los últimos años”, acotó el Minem, en una nota de prensa.

Así, el Minem reafirma sucompromiso con una gestión transparente, articulada y enfocada en impulsar las inversionesy fortalecer la seguridad energética del Perú.

