Minem: vehículo eléctrico supera prueba de rendimiento en la ruta Lima-Ticlio-Lima

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), realizó con éxito una prueba de rendimiento de un vehículo eléctrico en la ruta Lima-Ticlio-Lima, con el objetivo de evaluar su desempeño en condiciones reales de operación y generar información técnica que contribuya al fortalecimiento de las políticas de promoción de la movilidad eléctrica en el país.

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La evaluación se efectuó con un vehículo eléctrico Lexus UX300e, entregado en cesión de uso al MINEM en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con Toyota del Perú.

Durante la prueba se recorrieron 286 kilómetros, desde aproximadamente 150 hasta más de 4,800 metros sobre el nivel del mar, en uno de los trayectos de mayor exigencia geográfica del país debido a sus pronunciadas pendientes y condiciones de altura.

El vehículo inició el recorrido con el 100 % de carga y concluyó la evaluación con un 30 % de batería disponible, completando satisfactoriamente todo el trayecto sin necesidad de recargas intermedias. Asimismo, durante el recorrido se monitorearon diversos parámetros técnicos, entre ellos el consumo de energía, la autonomía, el comportamiento de la batería y el desempeño del sistema de frenado regenerativo.

El director general de Eficiencia Energética del MINEM, Jhonwert Retamozo, destacó que uno de los principales resultados de la evaluación fue la recuperación de aproximadamente el 32 % de la carga de la batería durante el descenso desde Ticlio hacia Lima, gracias al sistema de frenado regenerativo.

Explicó que esta tecnología convierte parte de la energía cinética generada durante la desaceleración en energía eléctrica, lo que mejora la eficiencia y la autonomía del vehículo.

Asimismo, indicó que durante el ascenso el motor eléctrico mantuvo un desempeño constante, sin pérdida de potencia, incluso en los tramos de mayor altitud, lo que evidencia la capacidad de los vehículos eléctricos para operar de manera eficiente en la diversa geografía peruana.

El Minem señaló que los resultados obtenidos constituyen un importante insumo técnico para las acciones que impulsa en materia de transición energética, eficiencia energética y electromovilidad.

En ese sentido, reafirmó que continuará promoviendo el uso de tecnologías limpias que contribuyan a la reducción de emisiones, al uso eficiente de la energía y al desarrollo de un sistema de transporte más limpio, eficiente y sostenible en beneficio de la población.