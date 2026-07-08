Minerales críticos y estratégicos son claves para posicionar potencial de América del Sur

Andina/Exministra De Minas De Chile, Aurora

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

Los minerales críticos y estratégicos para la transición energética global son relevantes para el Perú y otros países sudamericanos que tienen estos recursos clave para posicionar el potencial de la región, destacó la exministra de Minas de Chile, Aurora Williams.

Así lo sostuvo durante su exposición“Chile, Argentina y Bolivia: el triángulo del litio en Sudamérica. Lecciones aprendidas”en el

I Foro Mundial del Uranio y el Litio, que se desarrolla en Lima.

Williams refirió que

estos tres países conforman una zona geográfica que concentra más del 60% de las reservas mundiales de este mineral.

“El litio tiene características muy importantes y la más relevante es que permite almacenar energía. Y si miramos la realidad de Chile, de Perú, nosotros somos grandes productores de cobre, que es el mineral que mejor conduce la energía y el litio es el que mejor almacena la energía”, destacó.

Al referirse a la experiencia de su país, dijo que Chile diseñó e impulsó la Estrategia Nacional del Litio, un modelo que busca expandir la producción de este metal mediante alianzas público-privadas estratégicas y sostenibles.

En esa línea, Williams destacó la importancia de mirar los minerales estratégicos de manera articulada, porque no es solo la extracción, sino también el equilibrio ambiental y social.

“En Chile hemos transitado hacia una minería responsable y además generar confianza a los grandes inversionistas, tanto públicos como privados”,subrayó.

La exministra sureña sostuvo que, si sumamos los recursos de litio de Bolivia, Argentina, Chile y las que pudiera tener el Perú, representaría más del 50% de los recursos de litio del mundo.

“Por lo tanto, creo que la colaboración y la complementariedad entre los países es fundamental para transformarlos en potencia”,subrayó.Finalmente, señaló que existe un mercado de minerales críticos muy activo, y que el cobre y el litio se constituyen como metales esenciales.

“Existen otros, que también pueden estar disponibles, tierras raras, cobalto, oro, plata, renio. Las riquezas geológicas son indiscutibles”, puntualizó.