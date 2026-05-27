Minerales críticos: Perú es el segundo productor mundial de estaño

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Perú es el segundo productor mundial de estaño y el tercero de cobre, ambos productos conocidos también como minerales críticos que son fundamentales en los procesos de transición energética para el uso de energías renovables, sostuvo hoy el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, Gonzalo Quijandria.

“Los minerales críticos son insumos principales en los procesos de transición energética en los que se intenta dejar de lado los combustibles fósiles que generan efectos nocivos en el ambiente, en una apuesta por las energías renovables, afirmó durante su participación en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El también presidente del comité sectorial minero mencionó que entre esos efectos negativos está el tema de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global.

Perú tiene posición estratégica en el mercado global de cobre

“A los minerales que nos ayudarán en esa transición energética se les denomina minerales críticos. Entre ellos resaltan el cobre y el estaño”, puntualizó.

Comentó que en el Perú se producen además del cobre y estaño otros 21 minerales críticos. “Entonces, el Perú se inserta dentro de esa agenda global, y termina siendo un elemento crítico para la humanidad. Nosotros somos conscientes de eso. Ese es el debate que queremos profundizar", resaltó.

Valor agregado

Quijandría aseveró que cuando se habla de minería un tema constante es cómo darle mayor valor agregado, cómo captar más renta. “Otro tema de discusión ahora es cómo abastecer a la humanidad de los minerales críticos que necesita”, acotó.

Subrayó que el estaño es un mineral crítico cuyo uso frecuente es para la soldadura de elementos digitales.

“Cuando uno abre cualquier aparato digital encuentra ahí que hay soldaduras de estaño que son las que unen los elementos digitales. Lo que se puede ver en todo aparato digital”, comentó.

En ese sentido, enfatizó que el Perú es el principal abastecedor de estaño en el hemisferio occidental. “El primero es China y abastece, obviamente, al mercado oriental”, dijo.

Prácticamente, el estaño está en todo aparato digital, en un teléfono celular, en una computadora, en una cámara de televisión, entre otros. “Eso hace del estaño un producto indispensable”, subrayó Quijandría.

Perú al ser uno de los principales productores de estaño es esencial para la transformación energética que se viene desarrollando en el mundo, agregó.

De otro lado, comentó que la mejor manera de acelerar mayores inversiones consideradas en los proyectos mineros en cartera es mantener la estabilidad jurídica.

“El país ha logrado tener una serie de proyectos mineros que nos han colocado en estos rankings mundiales de productores de minerales. Somos segundos en estaño, terceros en cobre, sétimos en oro, entre otros", subrayó.

(FIN) SDD/JJN