Minería y agricultura pueden coexistir exitosamente mediante un enfoque de responsabilidad

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

Unos 26 participantes de la IV Pasantía Minera 2026, que desarrolla el Ministerio de Energía Minas (Minem), provenientes de zonas de influencia minera de Ica y Piura fortalecieron su formación teórica con una visita de campo a la Compañía Minera Condestable (CMC), para comprobar la convivencia armoniosa entre la actividad minera y la agricultura, relación que puede generar importantes oportunidades de desarrollo a sus comunidades.

Especialistas de la Dirección Sostenibilidad y Articulación Minera (DSAM) trasladaron hasta el distrito de Mala, (Cañete - Lima), a los pobladores para conocer “in situ” las operaciones mineras subterráneas de cobre, oro y plata, de propiedad de la empresa canadiense Rio2 Limited, que procesa alrededor de 8,000 toneladas diarias de mineral, y queademás posee la certificación internacional Copper Mark, por utilizar energía renovable en todas sus fases operativas.

Durante la inducción minera, los participantes, fueron informados que la unidad minera, comprende los yacimientos Condestable y Raúl, y una infraestructura moderna con una planta de flotación de sulfuros y depósito de relaves filtradosdiseñada bajo altos estándares globales, además de un proyecto pionero de relaves filtrados (nueva planta de filtración de relaves) para maximizar la eficiencia hídrica y el uso del territorio.

Funcionarios de Condestable, precisaron que elabastecimiento hídrico a la mina se hace a través de pozos tubulares ubicados en Bujama Alta y un sistema de recirculación de agua minimiza el impacto en las fuentes superficiales locales. Paralelamente, la minera desarrolla estudios de ingeniería y estimaciones de inversión vinculadas al crecimiento de la planta y de la mina subterránea.

Los participantes, también fueron informados del proyecto “Mala Sostenible” que plantea el desarrollo territorial integral ejecutado por la minera y el Profonanpe (fondo ambiental privado más importante del Perú), con una inversión conjunta superior al millón de dólares, para mejorar la calidad de vida de los comuneros de San Pedro de Mala, Bujama Alta y Bujama Baja.

El proyecto promueve el desarrollo de ejes clave como: turismo sostenible, con atractivos locales como las Lomas de Mala y la flor de Amancaes; desarrollo productivo, a través de la promoción de bionegocios y emprendimientos locales que diversifican los ingresos familiares utilizando recursos nativos y técnicas de economía circular; además de la gestión ambiental, con medidas de mitigación al cambio climático, protección de ecosistemas frágiles y aprovechamiento responsable del agua.

El grupo de visitantes llegó a la Asociación de Ecoproductoras de Derivado de Plátano Maleño (ECODEP), liderado por un grupo de mujeres empoderadas de Mala produce el “Chifles Puquchi”, snack saludable elaborado por plátano excedente adquirido de forma directa a los agricultores de Mala.

Al concluir la vista los participantes expresaron su reconocimiento de los efectos positivos que puede generar la articulación entre minería y agricultura, desarrollando proyectos que contribuyen con el desarrollo y crecimiento económico del distrito de Mala, cuyos ejemplos pueden ser replicados en sus comunidades de Piura e Ica, respectivamente.

(FIN) NDP/CNA