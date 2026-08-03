La minería concentró el 76.1% de las exportaciones peruanas entre enero y abril de 2026

Perú.- FMI: Perú puede aprovechar nuevo auge de materias primas para crecer - Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

La minería representó el 76.1% de las exportaciones totales del Perú en el periodo enero-abril del presente año, lo que evidencia el liderazgo de este sector productivo como principal fuente de divisas del país, señaló hoy el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Asimismo, señaló que

en el referido periodo, las exportaciones mineras totalizaron 28,962 millones de dólares, cifra mayor en 60.6% frente al mismo periodo del 2025.

También, detalló que en abril de 2026, los envíos de minerales metálicos y no metálicos sumaron 7,313 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 75% respecto al año anterior, impulsado principalmente por los precios internacionales, especialmente del cobre.

Este resultado estuvo respaldado por una demanda sostenida de metales provenientes de los sectores industrial, tecnológico y energético, lo que sigue contribuyendo a fortalecer la posición del Perú como uno de los principales proveedores mundiales de minerales estratégicos.

Asimismo, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) señaló que el contexto internacional de incertidumbre geopolítica y económica también favoreció una mayor demanda de metales preciosos como activos de refugio, impulsando especialmente la cotización del oro.

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM),

entre enero y abril de 2026, las exportaciones mineras representaron el 76.1% del valor total de las exportaciones nacionales, ratificando al subsector como la principal fuente de generación de divisas para el país.

De ese total, los productos mineros metálicos concentraron el 75.3%, mientras que los no metálicos aportaron el 0.8%.

En cuanto a la composición de la canasta exportadora, el cobre, el oro, el plomo y el zinc concentraron el 93.1% del valor de las exportaciones mineras y el 70.9% de las exportaciones nacionales, reflejando la importancia estratégica de estos recursos para la economía peruana.

Este resultado responde a la amplia base de reservas minerales del país y a su consolidada capacidad productiva, que posicionan al Perú como el tercer productor mundial de cobre y uno de los principales productores de diversos metales.

El Minem destacó que el Perú es reconocido como un país polimetálico con una amplia diversidad de recursos en cobre, oro, zinc, plata, plomo, estaño y hierro, lo que sustenta el peso de estos productos en la estructura exportadora del subsector y su aporte al desarrollo económico del país.