Minería y construcción liderarán la expansión del crecimiento económico peruano en el 2026

Perú.- Sistema financiero peruano es sinónimo de solvencia y mantiene posición resiliente - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

La inversión privada será el principal motor del crecimiento de la economía peruana durante el 2026, impulsada principalmente por el desempeño de los sectores minería y construcción, sostuvo Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

La especialista señaló que las perspectivas económicas para este año se mantienen positivas y dentro de lo esperado. Indicó que, según estimaciones del área de análisis económico del BBVA, el Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido 3.5 % en el primer trimestre y podría cerrar el año con una expansión cercana al 3 %.

“La inversión privada va a ser el principal motor. Potencialmente, la minería y el sector construcción van a ser los principales motores de crecimiento”, afirmó en entrevista con la Agencia Andina.

Explicó que el desempeño de ambos sectores dependerá de la capacidad del país para generar condiciones que permitan destrabar proyectos mineros y grandes obras de infraestructura, así como fortalecer la confianza de los inversionistas.

Minería y construcción

Gaviño consideró que la minería continuará desempeñando un papel central en la economía peruana, acompañada por el dinamismo del sector construcción.

“Yo creo que la minería principalmente acompañará la construcción”, manifestó al ser consultada sobre los sectores que tendrán una mayor contribución al crecimiento económico este año.

Asimismo, destacó que la promoción de asociaciones público-privadas (APP), obras por impuestos y grandes proyectos contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura serán fundamentales para sostener el crecimiento del sector construcción.

En ese sentido, subrayó la importancia de mantener un entorno de estabilidad política, estabilidad jurídica y confianza para atraer nuevas inversiones.

Sectores productivos y agroexportación

La especialista agregó que, además de minería y construcción, otros sectores productivos también contribuirán al crecimiento económico.

“Yo agregaría el impacto económico que podrían tener, aparte de la minería y la construcción, los sectores productivos, de repente los sectores de agroexportación”, indicó.

Sin embargo, advirtió que el desempeño de estas actividades podría verse condicionado por los efectos del fenómeno de El Niño, especialmente en actividades vinculadas a la producción agrícola y las exportaciones.

Inversionistas mantienen expectativa

Respecto al clima de inversión, Gaviño señaló que los inversionistas mantienen una posición expectante frente a los procesos electorales y a la conformación de las nuevas autoridades nacionales, regionales y locales.

“Están a la expectativa del desenvolvimiento de los procesos electorales que estamos teniendo; también de cómo se vayan a organizar las gestiones entrantes”, sostuvo.

Añadió que el sector privado observa con atención los mensajes que puedan emitir las nuevas autoridades sobre la continuidad de políticas vinculadas al desarrollo de infraestructura, asociaciones público-privadas y contratos de gobierno a gobierno.

Ventajas y riesgos

La docente de la Universidad del Pacífico destacó que una de las principales fortalezas del Perú sigue siendo la estabilidad macroeconómica, así como la demanda internacional de materias primas y commodities.

“Todavía tenemos una posición macroeconómica que potencialmente es atractiva para la inversión privada”, señaló.

No obstante, advirtió que existen riesgos que podrían afectar las perspectivas económicas, entre ellos la inestabilidad política, la presión fiscal generada por iniciativas legislativas con impacto en el gasto público, el incumplimiento de las reglas fiscales y los conflictos vinculados a grandes proyectos de inversión.

También alertó sobre los posibles efectos económicos y sociales del fenómeno de El Niño, tanto en materia productiva como en salud pública y empleo.

Desarrollo sostenible

Finalmente, Gaviño sostuvo que el crecimiento económico sostenible requiere condiciones que fortalezcan la confianza de los agentes económicos.

“El desarrollo económico sostenible necesita estabilidad jurídica, necesita estabilidad política y necesita una fuerte lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la transparencia”, enfatizó.

Consideró que estos aspectos deberán ser abordados por las nuevas autoridades para generar un entorno favorable para la inversión y consolidar el crecimiento económico del país.

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