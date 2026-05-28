Minería: inteligencia artificial ayuda a elevar productividad en industrias complejas

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 29 May. (ANDINA) -

La inteligencia artificial debe democratizarse dentro de las organizaciones para que los equipos puedan tomar mejores decisiones, probar escenarios y elevar la productividad del capital en industrias de alta complejidad como la minería, sostuvo el vicepresidente de ingeniería de valor de BHP (con sede en Australia), Iván López.

“La transformación tecnológica del sector minero requiere combinar inteligencia artificial, gemelos digitales, machine learning, aprendizaje reforzado y pensamiento sistémico para probar escenarios, optimizar inversiones y mejorar la productividad del capital”, declaró a la Agencia Andina.

Explicó que la implementación de esta tecnología en la minería (pequeña y grande) permite minimizar la incertidumbre sobre el desarrollo de la inversión a realizar.

“Si vamos a invertir en minería hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, se pueden combinar diferentes tecnologías de mina, de producción, de dragado, entre otros. La forma en que utilizamos la inteligencia artificial, gemelos digitales (digital twins), nos permite minimizar la incertidumbre asociada al uso de esas diferentes tecnologías”, dijo en el marco del Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería organizado por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (Snmpe).

Equipos multidisciplinarios

Durante su presentación “Eficiencia del capital: un enfoque de pensamiento sistémico para el despliegue de inteligencia artificial y gemelos digitales”, López dijo que escribir códigos o manejar modelos avanzados requiere conocimiento especializado y cierto expertise.

Por ello, las empresas deben construir sistemas que permitan a más profesionales interactuar con la tecnología mediante un lenguaje natural. “Es fundamental contar con equipos multidisciplinarios”, dijo.

En esa línea, comentó que en BHP han desarrollado sistemas que permiten a profesionales sin habilidades de programación utilizar un lenguaje natural para proponer escenarios, analizar datos, evaluar trade-offs y generar resúmenes ejecutivos.

DesafíosPrecisó que uno de los principales desafíos de la industria minera es que los proyectos suelen partir de un diseño base, pero a medida que maduran incorporan nuevas redundancias, márgenes de capacidad, contingencias y cambios de alcance. Comentó que estas decisiones, muchas veces pueden terminar incrementando la complejidad, extendiendo plazos y elevando la intensidad de capital. “Nosotros usamos conceptos de digital twins, de dinámica de sistemas y de inteligencia artificial”, dijo López. Explicó que estas herramientas permiten analizar opciones de diseño, supuestos operativos, confiabilidad de equipos, reglas de operación, cuellos de botella y alternativas para diferir o evitar inversiones innecesarias.

(FIN) NDP/SDD/JJN