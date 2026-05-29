Minería lideró aporte fiscal con más de S/ 14,600 millones al cierre de abril

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recaudó 91,134 millones de soles entre enero y abril de 2026, lo que representó un crecimiento de 11.1% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras consignadas por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

De acuerdo con el reporte “Nuestros impuestos: ¿de dónde vienen y a dónde van?”, elaborado por el referido gremio, el Impuesto a la Renta representó la principal fuente de ingresos fiscales, con 37,874 millones de soles y una participación de 41.6% del total recaudado. En segundo lugar, se ubicó el impuesto general a las ventas (IGV), con 34,752 millones entre tributos internos y aduaneros.

-Julio Velarde destaca potencial minero y pide recuperar confianza para atraer inversiones

Asimismo, la minería se posicionó como la actividad económica que más aportó a la recaudación fiscal, con 14,612 millones de soles. A esta le siguieron el comercio (10,845 millones), manufactura (8,647 millones) e intermediación financiera (7,264 millones).

El sector privado no solo contribuye mediante el pago de impuestos, sino también a través del financiamiento y ejecución de infraestructura pública bajo mecanismos como obras por impuestos. Al cierre de abril, el sector construcción acumuló la mayor inversión adjudicada mediante este esquema, con 910 millones, seguido por comercio (875 millones) y minería (256 millones).

Según el análisis, los impuestos financian actualmente el 81.6% del presupuesto público anual. No obstante, el principal destino de estos recursos corresponde al pago de personal y obligaciones sociales del sector público, que concentra 92,035 millones de soles, equivalentes al 41.8% del gasto público financiado con impuestos.

A ello le siguieron la adquisición de activos no financieros —componente que representa casi la totalidad de la inversión pública para el cierre de brechas— con 52,493 millones de soles (23.8%), seguido de la compra de bienes y servicios, con 34,694 millones (15.7%).

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });