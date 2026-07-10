Minería peruana tendrá buenas perspectivas en próximos 5 años con destrabe de proyectos

Archivo - Perú.- Minería y precios de transferencia: los retos tributarios que enfrenta el sector - Andina/Difusión - Archivo

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El Perú cuenta actualmente con una cartera de proyectos mineros que supera los 64,000 millones de dólares, compuesta principalmente por metales como el cobre, el oro y el zinc.

Según el economista y docente Arturo Vásquez, aunque el sector genera importantes recursos fiscales gracias a los atractivos precios internacionales, la actividad enfrenta un "aletargamiento" debido al exceso de tramitología y la inestabilidad política sufrida en los últimos años.

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Vásquez destacó que la demanda de cobre está siendo impulsada por la transición energética y la revolución de la inteligencia artificial (IA), pues se están construyendo nuevos centros de datos. Sin embargo, advirtió que para aprovechar este contexto se requiere de un shock desregulatorio y una revisión profunda de los procesos de autorización para que sean más expeditivos.

Perspectivas para los próximos 5 años

"Hay buenas perspectivas para los próximos 5 años para el sector, pero los proyectos mineros están tomando mucho tiempo en ser aprobados y, además, el clima de inversión se ha alterado debido al ciclo político tan fluctuante. Estos factores han impedido que podamos explotar todo nuestro potencial cuprífero", detalló.

"Si no tenemos un esquema institucional y político más estable, con reglas transparentes para la inversión, el dinero se va a ir hacia competidores directos como el Congo o Chile", añadió el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

La minería ilegal afecta la competitividad

Otro factor crítico que afecta la competitividad es la minería ilegal, la cual calificó como un riesgo para las operaciones formales al invadir concesiones autorizadas mediante el uso indebido del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)

"El desgobierno territorial nos lleva a tener un problema de seguridad interna, lo que constituye un fuerte disuasivo para la llegada de nuevas inversiones de gran escala", indicó.

Mal manejo de los recursos del canon

El también exviceministro de Energía sostuvo que el Estado ha fallado en la utilización de los recursos del canon minero, pues la administración regional y local no ha manejado bien estos fondos debido a la "incapacidad de gestión o simplemente por corrupción", lo que ha impedido que la población perciba los beneficios reales de la minería.

Finalmente, lamentó que un proyecto minero en el Perú pueda tardar hasta 40 años desde la exploración hasta su operación. Por ello, instó a las autoridades a gestionar políticas públicas que permitan reducir estos plazos.

"Tenemos que reducir esto a 10 años y es posible hacerlo. Sino, perderemos el ciclo de los metales y la oportunidad de ejecutar al menos dos proyectos de regular tamaño por año. Perú puede hacerlo, pero falta decisión política", concluyó.

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