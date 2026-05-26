Minería y precios de transferencia: los retos tributarios que enfrenta el sector

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El aumento de las fiscalizaciones tributarias y las revisiones sobre operaciones entre empresas vinculadas está elevando los retos para el sector minero en materia de precios de transferencia.

La situación toma mayor relevancia debido a que lasexportaciones minerasalcanzaron los 62,848 millones de dólares en 2025, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), consolidando a la minería como uno de los principales motores económicos del país.

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“El crecimiento del sector también ha puesto bajo mayor atención las operaciones entre empresas vinculadas, especialmente en grupos mineros multinacionales. Los precios de transferencia, mecanismo utilizado para fijar valores en transacciones entre compañías relacionadas, se han convertido en uno de los principales focos de fiscalización tributaria debido al riesgo de traslado de utilidades hacia jurisdicciones de menor carga fiscal”, afirmó Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group.

La comercialización de concentrados, servicios intragrupo, financiamiento, transporte y exportaciones forman parte de las transacciones que actualmente reciben mayor revisión por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Entre los principales retos tributarios que enfrenta el sector destacan los siguientes:

1.Dificultad para determinar precios de mercado en exportaciones mineras: Uno de los principales desafíos es la valorización de minerales exportados entre empresas vinculadas. La volatilidad de los precios y los costos logísticos dificultan sustentar que las operaciones se realizaron a valor de mercado.

2.Mayor fiscalización sobre servicios intragrupo: Las empresas deben demostrar que, servicios administrativos, consultorías, soporte técnico o gestión corporativa, generaron un beneficio económico real para la operación peruana y que los montos cobrados cumplen criterios de plena competencia.

3.Riesgos por financiamiento entre empresas vinculadas: El financiamiento intragrupo también se ha convertido en un punto crítico para las mineras, debido a la revisión de tasas de interés y estructuras financieras utilizadas por grupos multinacionales.

4.Cruces internacionales de información tributaria: Otro reto es el mayor intercambio de información tributaria entre países, que permite a Sunat detectar inconsistencias en operaciones internacionales.

“Las empresas mineras deben fortalecer sus estudios de precios de transferencia, actualizar documentación de respaldo y revisar preventivamente sus políticas tributarias. La tendencia apunta a fiscalizaciones más técnicas y especializadas en un sector que hoy representa una de las principales fuentes de ingresos fiscales para el país”, concluyó Vargas.

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