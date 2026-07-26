Perú.- Minería: ¿Qué riesgos enfrentan las empresas al contratar nuevos proveedores?

Perú.- Perú: inversiones mineras superan los US$ 2,051 millones al cierre de abril y crecen 43.5% - Andina/Difusión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

La minería peruana es una de las actividades económicas más importantes del país y depende de una extensa red de empresas que proveen servicios especializados para mantener operativas sus unidades productivas. Solo en Arequipa, una de las principales regiones mineras del Perú, se concentró alrededor del 16.8% de la producción nacional de cobre entre enero y noviembre de 2024, consolidándose como uno de los principales polos de esta industria.

La magnitud del ecosistema minero explica este desafío. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), más de 7,800 empresas proveedoras forman parte de la cadena de valor de la minería peruana, generando ventas cercanas a los 10,000 millones de dólares, equivalentes al 4.1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

-Moody’s: mantener la confianza y destrabar proyectos será clave para crecimiento del Perú

Este entramado involucra compañías de distintos tamaños que prestan servicios críticos para el funcionamiento de las operaciones, por lo que una evaluación insuficiente de clientes, proveedores o contratistas puede traducirse en contingencias que afecten la continuidad del negocio.

Vicente Cruz, CEO de Sheriff, nos cuenta cuáles son los principales riesgos que enfrentan las empresas del sector al incorporar nuevos proveedores destacan:

- Información societaria o financiera desactualizada o inconsistente, que dificulta conocer la verdadera situación de una empresa antes de contratarla.

- Antecedentes legales, tributarios o sanciones que podrían representar riesgos de cumplimiento o reputacionales.

- Conflictos de interés y estructuras societarias poco transparentes, que pueden pasar desapercibidos sin procesos adecuados de debida diligencia.

-Monitoreo insuficiente durante la vigencia del contrato, pese a que el perfil de riesgo de un proveedor puede cambiar con el tiempo.

“La gestión del riesgo ya no puede limitarse al momento de la contratación. En sectores con cadenas de suministro tan amplias como la minería, es necesario contar con mecanismos que permitan monitorear de forma continua a los proveedores y detectar oportunamente cambios que puedan comprometer la operación”, señala Cruz.

Fortalecer los procesos de debida diligencia y monitoreo de terceros no solo contribuye a una mejor gestión del riesgo empresarial, sino que también ayuda a construir cadenas de suministro más confiables, transparentes y resilientes frente a un entorno cada vez más exigente

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });