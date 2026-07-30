Perú.- Ministerio de Agricultura destrabará 35 obras a favor de pequeños productores

Andina/Difusión

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego (Midagri) destrabará en breve 35 obras paralizadas por un valor de 140 millones de soles, adelantó hoy el titular del sector, Marco Vinelli.

“Gran parte de estas obras están relacionadas con asegurar el acceso al agua para pequeños productores del país”, manifestó.

"Hay que activar esos proyectos pequeños de reservorios en la parte altoandina para que los productores puedan tener acceso a agua”, agregó.

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De este modo, destacó que se necesitan asegurar tres factores para impulsar el crecimiento del sector Agrícola: agua, crédito y asistencia técnica.

“Vamos a acercar el ministerio al campo nuevamente. Para ello, necesitamos precisamente de estos tres elementos”, dijo.

Financiamiento

Vinelli comentó que la falta de acceso al financiamiento es un problema constante en este sector.

“Hemos encontrado que solo1 de cada 10 pequeños productores accede al crédito. Por ello es importante ampliar esa cobertura para el financiamiento de sus cultivos”, mencionó. Por ello, comentó que simplificarían los procesos para acceder a los créditos del Banco Agropecuario. “La idea es otorgarle garantías para que el riesgo de sus operaciones disminuya y, con ello, su tasa de interés pueda ser más baja de la que es actualmente”, puntualizó.

Comentó que la agricultura moderna, ya tiene una ruta, un camino por el que avanza. “Lo que tenemos que hacer desde el gobierno es apoyar la agricultura familiar y al pequeño productor”.

Adicionalmente, enfatizó la importancia de la asistencia técnica para los pequeños productores. “Es fundamental para elevar su productividad y competitividad”.

Ganadería

También reconoció el apoyo que necesita la ganadería. “Hemos planteado que las personas que se dedican a la ganadería, en especial a los cameleos sudamericanos, puedan hacer organizaciones a través de sus comunidades, con empresas comunales para generar mayor valor local”. En este sentido, refirió experiencias en las que productores enviaron directamente tops de fibra de alpaca a Italia y otros mercados. “La presidenta nos dijo el domingo pasado, en el primer Consejo de Ministros: queremos un Estado presente, que esté directamente en el campo, que los ministros viajen y hablen con la población para resolver sus problemas directamente ahí”, puntualizó.

(FIN) SDD