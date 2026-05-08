Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Ministerio del Ambiente (Minam) lanzó la quinta edición de Impacta Verde, iniciativa orientada a fortalecer el acceso al financiamiento de negocios sostenibles y promover mayores oportunidades de inversión de impacto en el país.

La nueva edición de esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del Minam, buscará preparar a 100 negocios verdes para acceder a inversión de impacto y contribuir a movilizar alrededor de 10 millones de soles en financiamiento sostenible durante el 2026.

Durante la actividad, la viceministra deDesarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Carmen Vegas Guerrero, destacó la importancia de seguir articulando esfuerzos entre el Estado, los inversionistas y los emprendimientos sostenibles para impulsar modelos de negocio que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, al uso sostenible de nuestros recursos naturales, a la acción frente al cambio climático y a la generación de oportunidades económicas en el país.

Manifestó que desde su creación en el 2022Impacta Verde(antes denominado Programa de Alistamiento para la Inversión de Impacto) ha desarrollado cuatro ediciones en las que participaron 140 negocios verdes y 24 inversionistas de impacto. Como resultado, se logró canalizar más de S/49 millones hacia 18 emprendimientos ubicados en seis regiones del país, vinculados a cadenas sostenibles como café, cacao, quinua y jengibre.

Los negocios fortalecidos mediante esta iniciativa se encuentran en 17 regiones del país, destacando Lima, Junín, Cajamarca y Piura, consolidando una red de emprendimientos comprometidos con el desarrollo sostenible, refirió.

Reconocimiento y experiencias exitosas

En el marco del lanzamiento elMinam reconoció a inversionistas de impacto y empresas que contribuyeron a movilizar capital hacia negocios sostenibles. Entre ellos figuran Amazonia Impact Ventures, Beneficial Returns, Fair Capital, NESsT, ResponsAbility, Root Capital y Shared Interest, entre otras.

Asimismo, se destacaron experiencias exitosas de negocios verdes como La Campiña Perú y la Cooperativa Agraria Cafetalera Central Alta Montaña, emprendimientos que lograron acceder a financiamiento para fortalecer sus cadenas productivas sostenibles.

Con esta nueva edición de Impacta Verde, el Minam sostuvo que reafirma su compromiso de seguir impulsando mecanismos que fortalezcan el financiamiento sostenible y promuevan negocios verdes capaces de generar desarrollo económico, conservación de la biodiversidad y oportunidades para las comunidades en distintas regiones del país