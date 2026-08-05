Ministerio de Comercio Exterior y Adex evalúan acciones para impulsar exportaciones

Andina/El Ministro De Comercio Exterior Y

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, sostuvo una reunión con el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello, donde dialogaron sobre propuestas orientadas a mejorar la competitividad de las empresas peruanas con la finalidad de posicionar la oferta exportable en los principales mercados internacionales.

Durante el encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para generar condiciones favorables que impulsen las exportaciones peruanas, en especial, las no tradicionales.

El ministro Rogers Valencia, junto a su equipo técnico, y el presidente de ADEX también dialogaron sobre los principales retos y oportunidades del sector ante un contexto complejo a nivel global.

Durante la reunión, destacaron el rol del Mincetur y la importancia de los acuerdos comerciales para dinamizar las exportaciones y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados internacionales.

Asimismo, mencionaron

la importancia del acceso al financiamiento y la formalización de las empresas exportadoras para promover su productividad, así comopotenciar la Expoalimentaria como una vitrina de alcance mundial para la promoción de los principales productos de exportación.