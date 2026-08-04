Ministerio de Comercio Exterior impulsará exportaciones peruanas de frutas y hortalizas

Archivo - Perú.- Número de empresas exportadoras del Perú creció 3.7% entre enero y mayo del 2026 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) impulsará las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas, en trabajo conjunto con el sector privado a fin de fortalecer la participación del Perú en las principales ferias internacionales de alimentos.

En ese sentido, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, sostuvo una reunión con el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, con el propósito de fortalecer la coordinación entre ambas instituciones.

En el encuentro, desarrollado en la sede del Mincetur,

se acordó implementar un nuevo esquema de colaboración interinstitucional orientado a fortalecer la participación del Perú en las principales ferias internacionales del sector.

Este modelo permitirá optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer el liderazgo del sector privado en plataformas comerciales consolidadas y continuar impulsando el posicionamiento de las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas en mercados estratégicos, en beneficio de las empresas exportadoras del país.

En la reunión también participó Ricardo Limo del Castillo, director de Promoción de las Exportaciones, y el segundo vicepresidente de AGAP, Alfonso Rizo Patrón.