Ministerio de Desarrollo Agrario entregó kits para fortalecer cultivos ante las heladas

Andina/El Midagri Entregó Kits Para Fortalecer

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agro Rural, culminó la entrega de 2,500 kits de aplicación foliar en 14 regiones del país, como parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje (PMHF) 2026.

La intervención busca fortalecer el estado nutricional de los cultivos, mejorar su resistencia y contribuir a su recuperación frente a las bajas temperaturas.

La entrega, ejecutada dentro de los plazos establecidos, benefició a más de 2,000 familias agricultoras con materiales e insumos para elaborar y aplicar abonos foliares, contribuyendo a mejorar la productividad y reducir la vulnerabilidad de sus cultivos.

Cada kit está conformado por un bidón de 80 litros y un aspersor portátil, equipos que permitirán a los productores elaborar y aplicar su propio abono orgánico (biol), con asistencia técnica de especialistas de Agro Rural.

Como parte del plan, Agro Rural también avanza con la entrega de 900 kits de conservación de forraje en 15 regiones, los cuales presentan un avance físico superior al 50 %.

Asimismo, continúa la distribución de 17,805 kits veterinarios para prevenir enfermedades y reducir la morbilidad y mortalidad del ganado durante la temporada de heladas, nevadas y granizadas.

De igual forma, prosigue la implementación de 3,766 cobertizos y 3,290 fitotoldos, infraestructuras destinadas a proteger más de 450,000 cabezas de ganado y los cultivos frente a las bajas temperaturas. Estas intervenciones registran avances presupuestales superiores al 70% y 50%, respectivamente.

En los próximos meses, con el inicio de la temporada de lluvias, Agro Rural iniciará la entrega de 11,700 kits de semillas de pastos cultivados, que permitirán mejorar la disponibilidad de forraje para el ganado y fortalecer la producción de la agricultura familiar mediante prácticas como el ensilado y el henificado.

El Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2026 es una estrategia del Gobierno para proteger los medios de vida de las familias productoras mediante acciones preventivas, asistencia técnica y entrega de bienes que fortalecen la resiliencia del sector agropecuario.

Las intervenciones se desarrollan en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, donde Agro Rural realiza seguimiento, monitoreo y asistencia técnica permanente.

(FIN) NDP / MDV