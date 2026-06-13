Ministerio de Economía descarta incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Archivo - Perú.- Reactivación económica: transfieren S/ 93.7 millones para 29 inversiones agrarias - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó un supuesto incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y precisó que no promueve ni impulsa un aumento de este tributo.

"Las versiones que señalan que el MEF estaría promoviendo o impulsando un aumento del ISC carecen de sustento y no corresponden a decisiones, propuestas o iniciativas oficiales de esta cartera", señaló mediante un comunicado difundido este sábado.

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Del mismo modo, manifestó que en este momento no existe "ninguna condición económica o fiscal que determine la necesidad de incrementar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo", así como tampoco "adoptar las medidas tributarias que vienen siendo atribuidas al Ministerio de Economía y Finanzas".

Este pronunciamiento del MEF ocurre ante versiones difundidas en algunos medios de comunicación y plataformas digitales, respecto de un supuesto incremento del ISC.

"Los indicadores económicos del país mantienen una evolución favorable. El crecimiento de la actividad económica continúa consolidándose, la recaudación tributaria registra resultados positivos y las cuentas fiscales siguen una trayectoria consistente con los objetivos de responsabilidad y sostenibilidad fiscal", asegura el MEF.

Llamado a contrastar información

En otro punto de su comunicado, el MEF exhorta a la ciudadanía, gremios empresariales, actores políticos y medios de comunicación, "a contrastar la información con los comunicados y pronunciamientos oficiales antes de emitir opiniones o difundir versiones que no cuentan con una base real ni han sido confirmadas por las autoridades competentes".

"La difusión de información no verificada puede generar incertidumbre innecesaria entre los agentes económicos y afectar las expectativas de inversión y consumo en un momento en que el país requiere estabilidad y confianza", expresa el sector Economía.

Finalmente, el MEF reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal, la transparencia y la provisión oportuna de información oficial a la ciudadanía.

(FIN) HTC