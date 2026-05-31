Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú

Archivo - Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 31 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, instrumento técnico que establece los criterios y lineamientos para la emisión de bonos soberanos temáticos por parte de la República del Perú, alineados con los estándares internacionales más recientes en materia de finanzas sostenibles.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 236-2026-EF/52, publicada en el diario oficial El Peruano, y reemplaza el marco vigente desde 2021. La actualización incorpora nuevos estándares promovidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), así como prioridades nacionales vinculadas al desarrollo sostenible, la resiliencia climática y la transición energética.

Además, el nuevo marco amplía y precisa las categorías de gastos y proyectos elegibles para financiamiento, incorporando criterios asociados a biodiversidad, adaptación y resiliencia frente al cambio climático, protección de ecosistemas y transición energética, entre otros.

Asimismo, contempla la posibilidad de emitir instrumentos temáticos especializados, como bonos azules, bonos de resiliencia, bonos de naturaleza y bonos sostenibles bajo la denominación de bonos amazónicos, diversificando las alternativas de financiamiento sostenible disponibles para el país.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, destacó que la aprobación de este instrumento permitirá fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales de finanzas sostenibles y acceder a una base de inversionistas más amplia y diversificada.

“Con este nuevo marco, el Perú fortalece su capacidad para movilizar recursos hacia proyectos con impacto ambiental y social positivo, al tiempo que amplía sus opciones de financiamiento sostenible en los mercados internacionales”, señaló.

Rodolfo Acuña agregó que este instrumento también contribuirá a reforzar la transparencia y la solidez técnica en la emisión de deuda soberana temática.

“Este marco recoge las mejores prácticas internacionales y fortalece los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la deuda pública. Además, reafirma al Perú como un emisor comprometido con los desafíos globales vinculados al cambio climático, la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo”, añadió.

El nuevo marco se encuentra alineado con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030 y con la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos 2026-2029, contribuyendo al fortalecimiento del mercado de capitales y al desarrollo de instrumentos financieros innovadores orientados a proyectos estratégicos.

La norma precisa, además, que los bonos soberanos sociales y sostenibles emitidos antes de la entrada en vigor del nuevo marco, así como sus respectivas reaperturas, continuarán sujetándose por las disposiciones aprobadas en el 2021.

De esta manera, el MEF, como ente rector del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, continúa fortaleciendo herramientas técnicas para una gestión moderna, responsable y transparente de las finanzas públicas, orientada a ampliar la base de inversionistas y movilizar mayores recursos hacia proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

(FIN) NDP/CNA