Ministerio de Economía y Finanzas participó en primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) participó en el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 con el objetivo de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante desastres naturales y situaciones de riesgo.

En la jornada participaron más de 2,500 servidores públicos delMEF, incluidos los trabajadores de los Conectamef desplegados en 27 sedes a nivel nacional.

En esta oportunidad, se simuló un sismo de magnitud 8.8 con epicentro frente al Callao, lo que permitió poner en práctica los protocolos de evacuación, identificación de zonas seguras y activación de mecanismos de respuesta en las distintas sedes del sector.

Esta jornada forma parte de las acciones promovidas por Indeci para fortalecer la cultura de prevención.

“Este tipo de ejercicios son importantes como parte de la preparación y respuesta ante un sismo de gran magnitud. No estamos libres de un terremoto, por ello este tipo de preparación es relevante para conseguir el menor número de víctimas o accidentados. Estos ejercicios no solo hay que hacerlos en el trabajo, sino también en nuestras casas”, señaló el ministro Rodolfo Acuña Namihas durante la supervisión del desarrollo del simulacro.

Finalmente, el titular del MEF recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia con implementos básicos, así como de identificar previamente las zonas seguras tanto en el centro de labores como en el hogar.

Destacó también que una adecuada preparación permite actuar de manera más eficiente y oportuna ante una emergencia real.

De esta manera, el Ministerio de Economía y Finanzas reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de prevención y la preparación de sus servidores frente a situaciones de emergencia.