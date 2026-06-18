Ministerio de Economía y Finanzas precisa que no solicita dinero para desbloquear fondos

Archivo - Perú.- Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó hoy que ha tomado conocimiento de denuncias sobre personas inescrupulosas que, haciéndose pasar por representantes de este ministerio, vienen solicitando dinero a funcionarios de la ciudad de Huacho a cambio de supuestas gestiones para el “desbloqueo de fondos inmovilizados”.

Respecto a esta situación, el MEF aclara lo siguiente:

1) Todos los trámites, servicios y comunicaciones oficiales del MEF se realizan exclusivamente a través de sus canales institucionales.Cualquier solicitud de dinero efectuada por terceros en nombre del ministerio constituye un acto fraudulento.

2) Ningún funcionario o representante del ministerio solicita pagos, depósitos o retribuciones a cambio de trámites o gestiones de esta u otra naturaleza.

3) Se exhorta a los funcionarios de Huacho y a la ciudadanía en general a no efectuar pagos ni brindar información personal, bancaria o financiera a terceros que ofrezcan este tipo de servicios, así como a verificar la autenticidad de toda comunicación atribuida al MEF.

4)Estos hechos pueden ser denunciados ante las autoridades competentes o mediante los canales habilitados: la plataformahttps://denuncias.servicios.gob.pe/o el correo electrónicodenuncias0800@mef.gob.pe.

“El MEF reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la prevención de prácticas fraudulentas que perjudiquen a la ciudadanía”, puntualizó.

(FIN) NDP / MDV