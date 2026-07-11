Ministerio de Energía y Minas busca mejorar calidad del servicio de energía eléctrica

Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El viceministro de Electricidad, Luis Santillán, se reunió con representantes de las empresas distribuidoras de electricidad, para dialogar sobre los retos del subsector y el impulso a soluciones consensuadas.

El objetivo del encuentro busca fortalecer la calidad y continuidad del servicio eléctrico que reciben millones de peruanos.

En la reunión se abordaron aspectos relacionados con la calidad y continuidad del servicio, el estado de las redes, las necesidades de inversión, la expansión de la infraestructura en zonas urbanas y rurales, así como las brechas de acceso y confiabilidad en las localidades más alejadas del país.

Asimismo,

se analizaron temas vinculados con la atención de reclamos de los usuarios, la sostenibilidad económica y financiera de las empresas distribuidoras, la digitalización del servicio, la implementación de sistemas de medición inteligente y el fortalecimiento de la coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades públicas.

El viceministro Santillán destacó que el propósito de estos espacios de diálogo es recoger las propuestas del sector para construir soluciones conjuntas que contribuyan a modernizar la distribución eléctrica y responder de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

"Queremos recoger sus inquietudes y propuestas. Ustedes conocen de primera mano la problemática del sector y sus aportes serán fundamentales para construir soluciones y fortalecer el marco normativo",señaló.

Durante el encuentro, el viceministro informó sobre el avance de diversas iniciativas regulatorias que impulsa el Ministerio de Energía y Minas para fortalecer el mercado eléctrico, y que el reglamento relacionado con los Servicios Complementarios continúa su trámite correspondiente.

Cabe precisar que en la cita participaron los representantes de empresas como Electro Dunas, Electro Pangoa, Electro Tocache, Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima (Enosa), Empresa administradora de infraestructura eléctrica S.A. (Adinelsa), Electro Oriente, entre otras.

Como resultado de la reunión, el MInem conformará una agenda de trabajo con las empresas distribuidoras para evaluar las propuestas planteadas y priorizar acciones orientadas a mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura eléctrica, promover nuevas inversiones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de distribución.

(FIN) NDP / MDV