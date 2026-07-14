Archivo - Electrificación rural. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), culminó ocho proyectos de electrificación rural en las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua y Puno, los cuales representan una inversión actualizada que supera los 116 millones de soles.

Cabe precisar que estas iniciativas permitirán brindar un servicio eléctrico seguro y continuo a un total de 27,461 ciudadanos que habitan 6,749 viviendas, las mismas que se ubican distribuidas en 258 localidades de zonas alejadas del país.La obra de mayor envergadura corresponde a la Ampliación de redes de distribución en la zona sur del distrito de Yunguyo, en la región Puno, que beneficia a 12,432 habitantes de 197 localidades, fortaleciendo el acceso a la electricidad en una de las zonas con mayor demanda de infraestructura energética rural.En la región Amazonas se concluyó el proyecto de Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 13 localidades del distrito de Chuquibamba, provincia de Chachapoyas; mientras que en Ayacucho culminaron las obras de electrificación en 15 localidades del distrito de Oronccoy, provincia de La Mar, y en el centro poblado de Putaccasa, en la provincia de Huanca Sancos, ampliando el acceso a este servicio básico para cientos de familias.En Huancavelica, el Minem concluyó el mejoramiento y ampliación del servicio de electrificación rural en las localidades de Ccochaccasa y Millpo, provincia de Angaraes. De igual manera, en Moquegua finalizó la creación e instalación de redes primarias y secundarias para dotar de energía eléctrica a tres asentamientos humanos ubicados en las Pampas de la Clemesí, en la provincia de Mariscal Nieto.Estos proyectos también comprendieron la ampliación del servicio de energía eléctrica en 26 localidades de la provincia del Santa y el distrito de Pamparomás, en Áncash; así como la ampliación del suministro eléctrico domiciliario en la localidad de San Gabán, en la provincia puneña de Carabaya, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de miles de familias y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades productivas.Con la culminación de estos ocho proyectos, el Minem reafirma su compromiso de continuar impulsando el cierre de brechas en el acceso a la energía eléctrica en las zonas rurales del país. A través de la DGER, el sector continúa ejecutando nuevas inversiones que promueven la inclusión energética y contribuyen al desarrollo económico y social de las poblaciones más alejadas del territorio nacional.