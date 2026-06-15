Ministerio de Energía y Minas establece línea de tolerancia cero con Política Antisoborno

Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó su Política Antisoborno mediante la Resolución Ministerial Nº 232-2026-MINEM/DM, que establece una línea de tolerancia cero frente al soborno y dispone la transición progresiva del Sistema de Gestión Antisoborno a la norma técnica NTP-ISO 37001-2025.

El mecanismo legal, publicado en el diario oficial El Peruano, dispone que todas las unidades de organización del Minem adopten las acciones necesarias para asegurar la implementación efectiva de la Política Antisoborno, y contribuir en la implementación efectiva de esta política, apoyando el Sistema de Gestión Antisoborno.Asimismo, designa al jefe de la Oficina de Integridad Institucional como responsable de ejercer la función Antisoborno del Sistema de Gestión Antisoborno del Minem, garantizando su independencia, autonomía técnica, acceso directo a la Alta Dirección y la disponibilidad de recursos necesarios.Esta política, busca además la transición hacia el estándar internacional y la normativa nacional NTP-ISO 37001-2025, la cual orienta la gestión de riesgos, la debida diligencia y la prevención de conflictos de interés.La Resolución Ministerial, que lleva la firma del ministro del sector, Waldir Ayasta, dispone la publicación de la presente publicación y su anexo en la página web del sector para el conocimiento de servidores públicos y ciudadanos.

(FIN) NDP/JJN