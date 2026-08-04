Ministerio de Energía y Minas lleva la electrificación rural a más de 33,000 peruanos

Archivo - Electrificación rural. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), indicó hoy más de 33,000 peruanos en 489 localidades rurales accedieron a la energía eléctrica con la culminación de la ejecución de 9 proyectos en Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua y Puno.

El Minem a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), impulsa el cierre de brechas de acceso al servicio eléctrico.

Al respecto,el titular del Minem, Guillermo Shinno, enfatizó que su gestión tiene el compromiso de sacar adelante nuevas y articular con las autoridades y la población, bajo el convencimiento de que la energía es motor de desarrollo,facilita la integración de los territorios y las poblaciones, mejora la calidad de vida y contribuye a generar oportunidades para el crecimiento de los pueblos.

En lo que se refiere a la ejecución de estos proyectos,

el Minem destinó una inversión que supera los 141 millones de soles reafirmando su compromiso con el desarrollo de infraestructura energética que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población y promueva una mayor integración de las comunidades rurales al desarrollo nacional.

En el sur del país destaca la ampliación de redes de distribución

en la zona sur del distrito de Yunguyo (Puno), que representó una inversión superior a 81.2 millones de soles y beneficia a 12,432 habitantes de 197 localidades.

A ello se suma la ampliación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en la localidad de San Gabán, en la provincia de Carabaya, que fortalece la cobertura del servicio en esta parte del territorio nacional. Y, en Moquegua, culminó la electrificación de los asentamientos humanos ubicados en Las Pampas de la Clemesi, ampliando el acceso a la energía para sus pobladores.

En la zona centro del país, el Minem concluyó dos proyectos en Ayacucho, destinados a ampliar la cobertura del servicio eléctrico en los distritos de Oronccoy y Sacsamarca; y en Huancavelica culminó el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de electrificación rural en Ccochaccasa y Millpo, así como otras obras que benefician a más de 7, 900 habitantes.

En Amazonas, el Minem culminó el proyecto de creación, mejoramiento y ampliación del servicio eléctrico en localidades del distrito de Chuquibamba, provincia de Chachapoyas; mientras que en Áncash concluyó la ampliación del servicio de energía eléctrica en la provincia del Santa y el distrito de Pamparomas.

Estas obras permiten mejorar las condiciones para la prestación de servicios públicos, impulsar actividades productivas, fortalecer los emprendimientos locales y generar mejores oportunidades para la educación, la salud y el desarrollo económico de las comunidades rurales.

De esta manera, el acceso a la energía eléctrica se consolida como un factor fundamental para promover el crecimiento sostenible e inclusivo en las distintas regiones del país.

El Minem, a través de la DGER, continuará promoviendo la ejecución de proyectos que incrementen la cobertura del servicio eléctrico en las zonas rurales del Perú, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura y al desarrollo integral de la población, en concordancia con los objetivos de la Política Energética Nacional y el compromiso del Gobierno de llevar energía a más peruanos.