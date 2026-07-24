Ministerio de Energía y Minas optimiza adecuación ambiental de las actividades eléctricas

Archivo - Perú.- Prorrogan vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial en minería pequeña y artesanal - Andina/Difusión - Archivo

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que optimiza la adecuación ambiental de las actividades eléctricas, simplificando los procedimientos administrativos al brindar mayores facilidades para la regularización de los titulares del subsector.

Para ello, señaló que ya se encuentra vigente el Decreto Supremo N.° 011-2026-EM, norma que optimiza el proceso de adecuación ambiental de las actividades eléctricas en curso y modifica el artículo 48 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) del Minem, destaca la eliminación de la Ficha Única de Acogimiento (FUA), requisito que anteriormente debía presentarse de manera previa al Plan Ambiental Detallado (PAD).

Con la nueva disposición, los titulares de las actividades eléctricas podrán presentar directamente el PAD ante la autoridad competente, reduciendo cargas administrativas y agilizando la evaluación de los expedientes.

Asimismo, el Minem recordó que el plazo límite para la presentación del PAD vence el próximo 20 de agosto de 2026, por lo que exhortó a los titulares de las actividades eléctricas a realizar sus trámites dentro del período establecido, dado que los beneficios contemplados en la norma se aplican únicamente a los PAD presentados dentro del plazo previsto.

La medida también establece que el PAD solo podrá utilizarse para la adecuación ambiental de actividades o componentes eléctricos construidos antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 014-2019-EM, por lo que no resulta aplicable a obras nuevas.

Además, incorpora una oportunidad excepcional para reingresar expedientes que hayan sido desaprobados, declarados inadmisibles, improcedentes, no presentados, en abandono o desistidos, otorgando un plazo de seis meses, prorrogable por única vez por un período similar, según corresponda.

Como parte de la implementación de esta norma, la DGAAE brindará orientación técnica gratuita y preventiva a los titulares de las actividades eléctricas antes de la presentación de sus instrumentos ambientales, con el propósito de facilitar el cumplimiento de los requisitos vigentes y contribuir a una adecuada formulación de los expedientes.

Con la aprobación del dispositivo legal, el Minem reafirma su compromiso con la modernización de la gestión ambiental del subsector Electricidad, promoviendo procedimientos más eficientes, predecibles y transparentes, que contribuyan al desarrollo sostenible y al cumplimiento de las obligaciones ambientales en beneficio del país.