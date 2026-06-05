Ministerio de la Producción pone en marcha el renovado programa ProInnóvate

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) puso en marcha oficialmente el nuevo Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo (ProInnóvate), una herramienta fortalecida del Estado que amplía significativamente el alcance del modelo anterior para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico, la adopción tecnológica y el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas (mypes), cooperativas, asociaciones de productores y emprendimientos innovadores del país.

La puesta en marcha del nuevo programa se formaliza mediante la Resolución Ministerial N.° 000155-2026-PRODUCE, que declara culminado el proceso de fusión por absorción del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación por el Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo y dispone el inicio de sus operaciones a partir del 5 de junio de 2026.

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Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N.° 000156-2026-PRODUCE, se designó a Sergio Gilberto Rodríguez Soria como primer Director Ejecutivo del Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo.

Como parte de este esfuerzo, Produce movilizará durante los próximos 5 años una inversión de 122 millones de dólares, conformada por un préstamo de 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida nacional de 22 millones.

Estos recursos permitirán beneficiar de forma directa e indirecta a más de 135,000 mypes con potencial innovador y a más de 5,000 emprendimientos innovadores en todo el país, lo que contribuirá a cerrar brechas tecnológicas, fortalecer capacidades empresariales, dinamizar la inversión privada y acelerar la transformación productiva de las empresas peruanas.

“A través del nuevo ProInnóvate buscamos que más empresas incorporen tecnología, mejoren sus procesos, desarrollen nuevos productos, obtengan certificaciones y accedan a herramientas que les permitan crecer y competir en mejores condiciones. Queremos que la innovación y el desarrollo productivo lleguen a más regiones y a más unidades productivas del país”, destacó el ministro de la Producción, César Quispe Luján.

A diferencia del programa que le dio origen, el nuevo ProInnóvate amplía su intervención más allá de la innovación empresarial. Ahora incorpora instrumentos orientados al desarrollo productivo, la adopción tecnológica, la digitalización, las certificaciones, el fortalecimiento de capacidades empresariales y la mejora de procesos productivos, lo que permitirá que más mypes accedan a herramientas concretas para incrementar su productividad y competitividad.

“Uno de los principales cambios es su enfoque territorial. El programa fortalecerá su presencia en regiones mediante una mayor articulación con gobiernos regionales, universidades, cámaras de comercio y entidades de soporte empresarial, acercando instrumentos técnicos y financieros a más cadenas productivas y sectores con potencial de crecimiento”, añadió el titular de Produce.

Asimismo, ProInnóvate proyecta ejecutar progresivamente hasta 30,000 intervenciones en todo el país, ampliando significativamente el alcance de sus servicios y beneficiarios.

La nueva configuración institucional permitirá además diversificar y gestionar recursos nacionales e internacionales a través de diversos mecanismos financieros, incluyendo fondos concursables, subvenciones, instrumentos reembolsables y no reembolsables, fideicomisos y otros esquemas destinados a fortalecer la innovación, la incorporación tecnológica, el equipamiento productivo y el escalamiento empresarial.

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