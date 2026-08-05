Ministerio de Trabajo designó a Evelin Coloma Cieza como nueva jefa de Sunafil

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) designó hoy a Evelin Mirella Coloma Cieza como nueva jefa de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en reemplazo de Edgar Alfonso Vallejos Florián.

A través de la Resolución Suprema N° 030-2026-TR, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se designó a Evelin Coloma Cieza como superintendente de la Sunafil por un período de tres años.

Asimismo, vía Resolución Suprema N° 029-2026-TR, se aceptó la renuncia de Edgar Vallejos Florián, quien estuvo al frente de Sunafil desde el 28 de noviembre del 2025, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas están refrendadas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore.

Sunafil es el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como de seguridad y salud en el trabajo. Además, brinda asesoría técnica, realiza investigaciones y propone la emisión de normas sobre dichas materias.

Según el artículo 11 de la Ley N° 29981 que crea la Sunafil y modificatorias el superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y el titular del pliego presupuestal, designado por un período de tres años por Resolución Suprema, a propuesta del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

(FIN) CNA