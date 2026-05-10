Ministerio de Trabajo destaca labor de las madres como motor que impulsa al Perú

Andina/Ministerio De Trabajo Destaca Labor De Las

Lima 10 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) destacó que este domingo, al celebrar el Día de la Madre, el Perú no solo rinde homenaje al afecto y amor que ellas nos brindan, sino también a la tenacidad de millones de mujeres que, con su trabajo diario, aportan a la economía familiar y van construyendo el futuro de la nación.

Indicó que detrás de cada cifra de crecimiento en el país, hay una madre que se levanta antes del alba para dedicarlo al bienestar de los hijos.

El Ministerio de Trabajo señaló que uno de los servicios que pone a disposición de las madres es el Sistema EXPEDIA, plataforma que permite agilizar procesos en materia de familia.

EXPEDIA es una herramienta para jueces que llevan procesos en materia laboral y familiar, les permite obtener datos críticos de manera inmediata para resolver casos de pensión de alimentos, priorizando el interés superior de los hijos.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, afirmó que con este sistema “lo que antes tomaba meses de búsqueda de información del demandado, hoy se agiliza gracias a la interoperabilidad del Estado, devolviéndoles a las madres uno de los recursos más valiosos: el tiempo”.

Otro servicio de gran utilidad es la plataforma Recomienda.pe, que significa una gran oportunidad para las madres autoempleadas. Para ello, el MTPE y la Fundación Romero se unieron para ser el puente entre las madres emprendedoras que ofrecen bienes y servicios, a sus potenciales clientes.

Dicha plataforma está diseñada para beneficiar a trabajadoras de diferentes sectores: servicios especializados, servicios personales de cuidado, artesanas, transportistas y oficios diversos y cuenta con un mecanismo de validación de identidad que contribuyen a brindar mayor confianza y seguridad a los usuarios registrados.

El Ministerio de Trabajo recordó que la legislación peruana protege la maternidad en el ámbito laboral, considerando que toda madre tiene derecho a:

- Descanso por maternidad: 98 días naturales (49 prenatales y 49 postnatales), acumulables según decisión de la trabajadora.

- Permiso de lactancia: una hora diaria de permiso hasta que el hijo cumpla un año. En caso de parto múltiple, el permiso se extiende a dos horas.

- Lactarios Institucionales: obligatorios en centros de trabajo con 20 o más mujeres en edad fértil.

- Protección contra el despido: es nulo el despido por motivo de embarazo o lactancia dentro de los 90 días posteriores al parto.

- Seguridad en el Trabajo: Derecho a no realizar labores peligrosas que pongan en riesgo su salud o la del bebé.

La asignación familiar también es un derecho de la madre trabajadora si labora en el sector privado, siempre y cuando cumplan con requisitos específicos de contratación y cargas familiares. Estos son:

- Régimen Laboral: Trabajadoras de la actividad privada (compañías, empresas, sector privado en general).

- Tipo de Contrato: Trabajadoras con contrato vigente, ya sean de tiempo indefinido, plazo fijo, o a tiempo parcial (siempre que cumplan la jornada), independientemente de su fecha de ingreso.

- Condición Salarial: Trabajadoras cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva.

- Requisito Familiar: Deben tener hijos menores de 18 años o, si son mayores de edad (hasta los 24 años), acreditar estudios superiores o universitarios.

(FIN) NDP/CNA