Ministerio de Trabajo fortalece diálogo para promover inclusión laboral de LGTBIQ+

Archivo - Perú.- MTPE ofrece canales directos para reportar malas prácticas de funcionarios - Andina/Difusión - Archivo

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Freddy Solano González, encabezó la primera reunión oficial con representantes de la comunidad LGBTIQ+ del Perú y anunció la elaboración de una directiva de atención diferenciada e inclusiva en los servicios públicos de empleo y el acceso a los servicios del sector, entre ellos, la plataforma Capacíta-T.

Durante el encuentro que marca el inicio de una nueva etapa de escucha, articulación y construcción conjunta de políticas públicas orientadas a generar más oportunidades para todos, el ministro Solano González ratificó que el MTPE impulsará medidas concretas orientadas a fortalecer un mercado laboral más inclusivo, libre de discriminación y con igualdad de oportunidades.“Construir un mercado laboral con más oportunidades para todos empieza escuchando a todos y transformando ese diálogo en acciones concretas. El MTPE reafirma su compromiso de seguir promoviendo un Perú con más inclusión, igualdad de oportunidades y empleo digno para todos”, aseveró el titular del sector Trabajo y Promoción del Empleo.En ese contexto, precisó que la comunidad LGBTIQ+ podrá acceder a los servicios que brinda el MTPE, como la plataforma virtual Capacíta-T, que ofrece cursos gratuitos para fortalecer las competencias laborales, las Ferias del Empleo, que acercan oportunidades de trabajo formal a la ciudadanía, y los servicios de orientación e intermediación laboral que promueve el sector para facilitar la inserción en el mercado laboral.“Como gestión estamos dejando una agenda de trabajo ya trazada para que el próximo gobierno pueda continuarla y fortalecerla. Les pido que exijan más, no menos de lo que el Estado puede ofrecerles. Es nuestra obligación trabajar con ustedes, sin distinciones, para todas las personas y no solo para algunos", afirmó el ministro Solano González.Al escuchar las inquietudes de los participantes el titular del MTPE destacó que el diálogo social constituye una herramienta fundamental para identificar las principales barreras que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ del Perú y construir soluciones de manera conjunta.Participaron en la reunión representantes de las comunidades LGTBI+, de personas trans y trabajadoras sexuales de Lima y de 13 regiones del país.Durante la reunión también se identificaron los principales desafíos que enfrenta esta población en el ámbito laboral, entre ellos la discriminación durante los procesos de contratación por identidad de género u orientación sexual, la violencia y el acoso en los centros de trabajo, las limitadas oportunidades de empleo, la exclusión educativa y la segmentación laboral que afecta especialmente a las personas trans, sostuvo el MTPE.El MTPE reiteró que todas las acciones impulsadas por el sector buscan garantizar el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación en el empleo, promoviendo condiciones de trabajo decente para todas las personas, sin distinción alguna.Desde el 2022 la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo viene promoviendo un proceso de diálogo social inclusivo que ha permitido incorporar progresivamente a organizaciones de especial protección en los espacios de concertación laboral.Como parte de este trabajo se desarrollaron 16 actividades de diálogo social con el acompañamiento técnico de la iniciativa Socieux+ de la Unión Europea, fortaleciendo las capacidades de los Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (CRTPE).

“Estas acciones beneficiaron a más de 400 actores sociales y permitieron que el 76 % de los consejos regionales incorporen organizaciones de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas LGTBI+ en sus espacios de diálogo”, señaló el MTPE.