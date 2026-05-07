Ministerio de Trabajo garantiza pensión justa a ex trabajadores cesados irregularmente

Andina/Difusión

Lima 7 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dio un paso concreto en la protección de los derechos laborales de cientos de ciudadanos al garantizar una pensión justa para los ex trabajadores cesados irregularmente que optaron por la jubilación adelantada.

Para ello, publicó laResolución Ministerial N° 099-2026-TR, el 7 de mayo del 2026 en el Diario El Peruano.

La norma fija las equivalencias de cargos y remuneraciones de referencia que servirán de base para calcular la pensión inicial de 302 ex trabajadores beneficiarios de la Ley N° 27803, quienes fueron cesados irregularmente y eligieron el beneficio de jubilación adelantada.

MTPE impulsa acciones para fortalecer derechos de trabajadoras y trabajadores del hogar

Esta acción responde al compromiso del MTPE con la restitución de derechos de trabajadoras y trabajadores que en su momento fueron separados de sus puestos de forma irregular en empresas del Estado y entidades del sector público.

La medida resulta especialmente significativa en el marco del Mes del Trabajo, cuando el Ministerio reafirma su vocación de servicio a la ciudadanía y su rol como garante de los derechos laborales y previsionales de todos los peruanos.

Equivalencias necesarias

La resolución se emite en los casos en que ya no existe la entidad donde laboró el ex trabajador, o no se puede determinar el nivel, categoría o régimen laboral correspondiente.

En esas situaciones, la ley faculta al MTPE a establecer las equivalencias necesarias —con opinión técnica favorable de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)— para que ningún ciudadano quede desprotegido por vacíos administrativos.

Señaló que con esta medida, el MTPE —en línea con la Estrategia Nacional de Formalización Laboral 2026-2040— ratifica que la protección social y el acceso a una pensión digna son derechos irrenunciables.

La resolución ministerial y su anexo estarán disponibles en la sede digital del Ministerio: www.gob.pe/mtpe.

(FIN) DOP/SDD/JJN