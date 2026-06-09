Ministerio de Trabajo desde Ginebra exhorta: “Saquemos tarjeta roja al trabajo infantil”

Andina/Viceministro De Trabajo, Tomás Flores

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Perú viene fortaleciendo sus políticas públicas para erradicar el trabajo de niños, niñas y adolescentes, destacó el viceministro de Trabajo, Tomás Flores Noriega, durante la 114° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se realiza en Ginebra, Suiza.

“Saquemos tarjeta roja al trabajo infantil”,exhortó al auditorio reunido, durante su discurso.

En el marco de los actospor el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, explicó que el Gobierno peruano realiza esfuerzos por articular entre sectores y niveles de gobierno, y realiza un trabajo conjunto con organizaciones de empleadores, trabajadores y sociedad civilpara la atención de esta problemática desde un enfoque territorial, a fin de enfrentar sus causas estructurales.

“En los últimos años se ha logrado una reducción sostenida de la tasa de trabajo infantil, pero todavía asumimos retos estructurales que requieren fortalecer e impulsar aún más acciones orientadas a prevenir este problema en las cadenas de suministro”,señaló ante el foro internacional

“También debemos fortalecer la fiscalización laboral y consolidar mecanismos de detección, atención y restitución de derechos”, agregó.

En representación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, el viceministro Flores detalló algunos de los logros que ostenta nuestro país al 2026.

Afirmó que

se ha creado un grupo de inspectores de trabajo especializado contra el trabajo infantil, el cual ejecuta estrategias de inteligencia, operativos multisectoriales y fiscalizaciones enfocadas en detectar, rescatar y sancionar la explotación laboral de menores.

Así también, la aprobación de un protocolo intersectorial sobre el trabajo infantil, que por primera vez en el país establece mecanismos obligatorios de articulación multisectorial e intergubernamental, fortaleciendo la actuación del Estado en la identificación, atención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil o en riesgo de estarlo.

Otro hito importante ha sido el lanzamiento del proyecto PAIS para la prevención del trabajo infantil y forzoso en la Amazonía peruana, en el marco de cooperación Sur-Sur con Brasil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El viceministro Flores Noriega mencionó también la aprobación del modelo municipal contra el trabajo infantil por parte de 46 gobiernos locales, mediante el cual se incorpora el enfoque de prevención y erradicación del trabajo infantil en las acciones de fiscalización desde la autoridad municipal, fortaleciendo la gobernanza territorial y contribuyendo en la lucha del trabajo infantil.

“Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a la OIT y a la comunidad internacional para construir un mundo donde cada niño, niña y adolescente pueda crecer con educación, protección, dignidad y esperanza, porque proteger a la infancia es proteger el futuro de nuestras naciones. Saquemos tarjeta roja al trabajo infantil”,puntualizó.

(FIN) NDP / MDV